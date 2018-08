Квентин Тарантино выбрал актера для роли Чарльза Мэнсона

Режиссер Квентин Тарантино назвал актера, который сыграет Чарльза Мэнсона в новом фильме автора "Криминального чтива" "Однажды в Голливуде". Главная роль в готовящейся картине досталась Дэймону Херриману, известному по сериалам "Наемник Куорри", "Тайный город", "Корпорация" и другим, сообщает Вести.Ru.

Авторы одного из зарубежных блогов о кино опубликовали первые кадры со съемочной площадки девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Сюжет картины разворачивается в 1969 году, она станет для знаменитого режиссера предпоследней, сообщает SF Gate.

First image for Once Upon A Time In Hollywood directed by Tarantino. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/16RwPlaaef