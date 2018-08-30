Квентин Тарантино выбрал актера для роли Чарльза Мэнсона

Фильм "Однажды в Голливуде" должен выйти в августе 2019 года.

Режиссер Квентин Тарантино назвал актера, который сыграет Чарльза Мэнсона в новом фильме автора "Криминального чтива" "Однажды в Голливуде". Главная роль в готовящейся картине досталась Дэймону Херриману, известному по сериалам "Наемник Куорри", "Тайный город", "Корпорация" и другим, сообщает Вести.Ru.

Авторы одного из зарубежных блогов о кино опубликовали первые кадры со съемочной площадки девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Сюжет картины разворачивается в 1969 году, она станет для знаменитого режиссера предпоследней, сообщает SF Gate.

First image for Once Upon A Time In Hollywood directed by Tarantino. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/16RwPlaaef — Trailer (@Trailer) 15 июня 2018 г.

На попавших в Сеть фото запечатлен занятый съемками Тарантино на фоне закусочной Taco Bell. Это одна из декораций будущего фильма, посвященной Чарльзу Мэнсону и убийству супруги Романа Полански Шэрон Тейт.

В ходе работы над картиной режиссер встретился с родственниками погибшей Шэрон Тейт, получив от них разрешение на съемку.

Также стало известно, кто сыграет Романа Полански. Роль знаменитого режиссера исполнит Рафаль Заверуха ("Боги", "Гражданин", "Город 44", сериал "Обо мне не беспокойтесь").

В новом фильме Тарантино снимутся Леонардо Ди Каприо, который сыграет стареющего актера вестернов, Аль Пачино — он предстанет в образе агента персонажа Ди Каприо, а Брэд Питт исполнит роль друга и дублера Лео. Актрису Шэрон Тейт, которую банда Мэнсона убила, когда та находилась на последнем месяце беременности, сыграет Марго Робби.

Фильм "Однажды в Голливуде" должен выйти в августе 2019 года.

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