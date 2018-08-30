В ВКО утонул мужчина, купаясь в Иртыше

Тело было обнаружено на глубине двух метров на расстоянии 15 метров от берега.

Трагедия произошла вчера вечером в Семее. Как сообщает пресс-служба ДЧС ВКО, причиной гибели могла стать слишком холодная вода в реке, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Погибший мужчина 1987 года рождения пришел на берег реки с приятелем. Последний не рискнул лезть в воду и решил подождать на берегу. Заметив, что друг надолго скрылся под водой он незамедлительно позвонил в службу спасения по номеру «112».

Водолазы 7-го подразделения ВРАОСО потратили около часа, чтобы найти тело. Оно было обнаружено на глубине двух метров на расстоянии 15 метров от берега. По мнению спасателей, у мужчины свело мышцы от холодной воды.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают, что купальный сезон подходит к концу и не рекомендуют купаться в одиночку, в ночное время, или при температуре воды ниже + 18 С, а воздуха + 20С.

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