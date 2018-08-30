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Казахстан взял десятое "серебро" на Азиаде

Для сборной Казахстана эта медаль стала 53-й.

Фото : olympic.kz30 августа 2018, 10:32

Казахстан выиграл десятое "серебро" на Азиатских играх 2018 года, которые проходят в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сделать это удалось гребцам. Илья Голендов и Андрей Ергучев в "двойке" на 1 000 метров на байдарке уступили только представителям Китая - 0,214 секунды. Третьими стали спортсмены из Узбекистана.

Для сборной Казахстана эта медаль стала 53-й на Азиаде-2018. Помимо десяти серебряных наград, в активе команды - девять золотых и 34 бронзовых награды. На данный момент казахстанские спортсмены располагаются на 11-й строчке общекомандного медального зачета. Ознакомиться с ним можно здесь.

Напомним, что сегодня, 30 августа, Казахстан завоевал "золото" в командной гонке на байдарке-четверке на 500 метров.


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