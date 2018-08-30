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Крупный град накрыл ВКО

После выпадения града в огородах побило все насаждения — закрыть их люди просто не успели.

Фото : yk-news.kz30 августа 2018, 11:29

Такой неприятный сюрприз погода преподнесла жителям поселка Зубовск 29 августа. По словам очевидцев, после непродолжительного ливня на населенный пункт обрушился град, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Таких осадков жители поселка не видели давно. После выпадения града в огородах побило все насаждения — закрыть их люди просто не успели.

— Я едва успела спрятать машину в гараж и начался ливень с градом,— рассказала сельчанка Алла.

Ранее синоптики предупреждали о возможном граде в ВКО.


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