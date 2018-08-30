Крупный град накрыл ВКО

После выпадения града в огородах побило все насаждения — закрыть их люди просто не успели.

Такой неприятный сюрприз погода преподнесла жителям поселка Зубовск 29 августа. По словам очевидцев, после непродолжительного ливня на населенный пункт обрушился град, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Таких осадков жители поселка не видели давно. После выпадения града в огородах побило все насаждения — закрыть их люди просто не успели.

— Я едва успела спрятать машину в гараж и начался ливень с градом,— рассказала сельчанка Алла.

Ранее синоптики предупреждали о возможном граде в ВКО.

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