Крупный град накрыл ВКО
После выпадения града в огородах побило все насаждения — закрыть их люди просто не успели.
Фото : yk-news.kz30 августа 2018, 11:29
Такой неприятный сюрприз погода преподнесла жителям поселка Зубовск 29 августа. По словам очевидцев, после непродолжительного ливня на населенный пункт обрушился град, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Таких осадков жители поселка не видели давно. После выпадения града в огородах побило все насаждения — закрыть их люди просто не успели.
— Я едва успела спрятать машину в гараж и начался ливень с градом,— рассказала сельчанка Алла.
Ранее синоптики предупреждали о возможном граде в ВКО.
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