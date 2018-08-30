Продолжается реконструкция теплотрассы в Бурлинском районе ЗКО

Подрядчики работают ежедневно без выходных.

С начала лета возобновились работы по реконструкции теплосетей в 4 и 5 микрорайонах, начатые в прошлом году. На эти цели было выделено 610 млн тенге из районного бюджета. В этом году работы проводятся на 576 млн тенге. Заказчиком работ является ГКП «Аксайжылукуат». Подрядная организация – ТОО «Лидер» из г. Уральск (директор Г. Большаков), сообщает zakon.kz.

И тепло, и красиво

Как нам сообщил заместитель генерального директора ГКП «Аксайжылукуат» Ануар Мукиев, работы по замене старых теплотрасс, протяженностью порядка 30 км, на новые начались 11 июня текущего года. С этого дня подрядчики работают ежедневно без выходных. Нормативный срок выполнения работ – 4 месяца, т.е. до 11 октября все трубы должны быть заменены.

Заказчики нацелены на улучшение качества подачи тепловой энергии и горячей воды жильцам домов в 4 и 5 микрорайонах, так как работы по реконструкции труб не проводились здесь с момента их строительства, т.е. около 40 лет. За этот немалый отрезок времени, естественно, трубы износились, участились случаи аварийных ситуаций. Эти причины и стали предпосылками для ремонтных работ. Таким образом, в отопительный сезон часть горожан войдут с новыми тепловыми сетями.

А пока им приходится терпеть ряд неудобств: постоянный шум под окнами, присутствие крупногабаритной техники, груду труб и выкопанные траншеи во дворах, затрудненность движения машин.

Представитель «Аксайжылукуата» не скрывает, что их работа вызывает множество негативных отзывов со стороны горожан. Свои замечания и жалобы они направляют непосредственно к ним и в районный акимат, пишут в соцсетях, на блог акима района.

По словам Ануара Сериккалиевича, замена старых тепловых сетей обойдется районной казне в 576 млн тенге. На сегодня освоено около трети этих средств и выполнены порядка 60% работ от общего объема. В двух микрорайонах уже завершен демонтаж старых труб и ведутся работы по прокладке новых. Большая и наиболее трудоемкая часть работ завершена. Демонтированные трубы вывезены на старую котельную.

Некоторые жители города были возмущены тем, что при реконструкции используются и старые трубы. Ануар Мукиев пояснил, что в целях экономии бюджетных средств на некоторых участках в качестве опор действительно были использованы старые трубы, состояние которых было признано удовлетворительным и пригодным для дальнейшей эксплуатации.

Также наш собеседник ответил на многочисленные вопросы горожан касательно способа прокладывания труб. Ведь изначально, согласно проектно-сметной документации, речь шла о прокладывании труб под землей, сейчас на многих участках трубы проходят над землей.

- Не все жители города знают, что многие трубы теплосети находятся под землей на глубине 1-1,5 метра. На поверхности они застроены малыми архитектурными формами, спортивными и игровыми площадками. Поэтому их реконструкция требует немалых материальных и временных ресурсов. К тому же эти работы сопряжены с такими опасными ситуациями, как повреждение электро- и газопроводов. Длительное время потребуется на восстановление покрытия после извлечения и замены старых труб на новые. Конечно, по мере возможности мы прокладываем трубы подземно. Но на большинстве участков трубы проходят поверх земли. Это вполне приемлемо и с эстетической точки зрения – новые трубы с теплоизоляцией из базальтовых минераловатных плит выглядят более презентабельно, чего нельзя было сказать об их «предшественниках» с устаревшими опорами и поврежденными материалами теплоизоляции, - объяснил Ануар Сериккалиевич.

В рамках работ по реконструкции тепловых сетей проводится капитальный ремонт в двух центральных тепловых пунктах: замена оборудования, резервуара для накопления горячей воды, а также ремонт помещения.

«Трубный» вопрос по улице Советской

Так как многих горожан волновала ситуация с трубами по улице Советской, мы спросили и об этом. По словам Ануара Мукиева, этот вопрос находится на постоянном контроле районного руководства и ГКП «Аксайжылукуат». В прошлом году из районного резерва ЧС были выделены средства. По итогам тендера подрядной организацией стала аксайская компания «Наз Тур», которая и занималась укладкой новой трубы. Старая труба, находящаяся под землей от пр. Абая до пер. Пролетарской, длина которой - 1,9 км, не была демонтирована, так как она находится на большой глубине – 3,5-4 метра. Поэтому новая полиэтиленовая труба была проложена поверх нее, установлены новые колодцы, задвижки. Соответственно, были проведены работы по переподключению от старой трубы к новой. От пр. Абая до ул. Кооперативной из более 40 потребителей большинство переподключены. Остались неподключенными жители ул. Элеваторная, так как затянулись поиски труб, подающих в эти дома тепло и горячую воду. Как заверил Ануар Сериккалиевич, работы на днях возобновятся и до конца года все оставшиеся дома будут переподключены к новой трубе.

В этом году на переврезку многоэтажных домов выделены 29 млн тенге. Жители частных домов должны производить переврезку за счет собственных средств. Как отметил представитель ГКП «Аксайжылукуат», после переподключения оставшихся домов к новой трубе подача тепла и воды по старой трубе будет приостановлена.

Тут возникает резонный вопрос: а почему не начали эти работы летом? На что наш собеседник ответил:

- На сегодня мы ожидаем прибытия нового аппарата горизотально направленного бурения, который бестраншейным методом, без разрушения дорожного полотна, не создавая препятствия движению транспорта и людей, позволит прокладывать трубы под землей.

Резюмируя нашу беседу, Ануар Сериккалиевич призвал горожан не полагаться на различные домыслы и слухи о проводимых в городе работах, а получать информацию из официальных источников.

Гулжанат Жубаниязова

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