"Казахский Моцарт" дал концерт в Павлодаре в честь Дня Конституции

Павлодар стал третьим городом Казахстана после Алматы и Астаны, где одаренный музыкант дал свой концерт.

Специально для павлодарцев Рахат-Би Абдысагин сыграл несколько своих произведений, в том числе знаменитую "Казахскую рапсодию", сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Торжественный концерт в преддверии Дня Конституции традиционно начали с церемонии внесения в зал государственного флага. После все присутствующие в городском дворце культуры им. Естая исполнили казахстанский гимн.

Вечер начал симфонический оркестр областной филармонии им. Исы Байзакова, который исполнил произведение Адиля Бестыбаева «Голос Азии». Кроме того, на сцене ГДК выступили оперная певица Нуржамал Усенбаева, лауреат международных конкурсов Еркин Маулен, группа «Керсулу» и многие другие.

Специальным гостем вечера стал 19-летний Рахат-Би Абдысагин, который, несмотря на свой возраст, уже известен во всем мире. «Казахский Моцарт», как уже прозвали пианиста, – единственный из независимого Казахстана и самый юный композитор, чьи творения вошли в копилку Всемирного фонда исполняемых произведений для фортепиано с оркестром «Discography» Университета Южного Иллинойса в США, где собраны шедевры мировой классики.

Павлодар стал всего лишь третьим городом Казахстана после Алматы и Астаны, где одаренный музыкант дал свой концерт. Для павлодарской публики он исполнил произведения «The will to live» и «Казахская рапсодия».

Адиль Аскеров

Фото: Ольги Музалевской

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