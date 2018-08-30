С нового учебного года ученики не будут обязаны покупать школьные тетради

Тетради могут использоваться в качестве дополнительного или вспомогательного обучения.

Об этом в ходе пресс-конференции в г. Усть-Каменогорск сообщила руководитель управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, сообщает zakon.kz.

Согласно информации руководителя управления образования, приобретение и использование школьных тетрадей – не обязательно.

- Если раньше покупка тетрадей была обязанностью, то в этом году это полностью исключили из приказа. Тетради могут использоваться в качестве дополнительного или вспомогательного обучения. Поэтому хочу отметить, что школы не должны принуждать родителей к покупке школьных тетрадей, - сообщила руководитель управления образования ВКО.

Помимо этого, стало известно об уровне подготовки преподавателей региона к предстоящему учебному году.

По словам Сайрангуль Жумадиловой, согласно обновленному содержанию образования. 80% учителей региона уже прошли курсы спецподготовки, остальные 20% должны пройти курсы до 2020 года.

Отметим, сегодня на пресс-конференции с участием руководителя управления образования ВКО Сайрангуль Жумадиловой был рассмотрен уровень подготовки региона к новому учебному году.

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