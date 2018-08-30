В Туркестане образовательные гранты получили 500 абитуриентов

Это – большая возможность для тех абитуриентов, которые получили высокие баллы на ЕНТ и на комплексном тестировании, но не смогли получить казахстанский грант.

28 августа в Международном казахско-турецком университете имени Ходжа Ахмета Яссави абитуриентам, завоевавшим турецкую квоту, были вручены бесплатные образовательные гранты, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В Международном казахско-турецком университете Турецкой Республикой было выделено 500 образовательных грантов на бесплатное обучение. Это – большая возможность для тех абитуриентов, которые получили высокие баллы на ЕНТ и на комплексном тестировании, но не смогли получить казахстанский грант.

Вуз, распределяющий турецкую квоту среди молодежи, которая стремится получить образование, отдает приоритет наиболее талантливым абитуриентам. Образовательные сертификаты, направленные на оказание социальной поддержки, вручены 34 победителям международных и республиканских предметных олимпиад, 10 призерам спортивных соревнований мирового, азиатского и республиканского уровней и 10 круглым сиротам. Среди них – Еламан Балтабаев, Абдигани Бибарыс, Аубакир Мади, Диана Раимова, Молдаш Кемелбек и другие подающие серьезные надежды спортсмены и победители предметных и литературных олимпиад, а также конкурсов международного, республиканского уровня «Ақберен», «Ата-жұрт», «Яссауи», «Дінтану». Оставшиеся образовательные гранты распределены между молодыми людьми, набравшими наивысшие баллы по ЕНТ и комплексному тесту, но не сумевшими получить государственный грант.

Также от имени выпускников университета – Нуртазы Кокенова, Ербола Шаланова и Еркина Жакыпова – трем студентам-сиротам были вручены сертификаты на 300 тысяч тенге.

Отметим, что МКТУ имени Ходжа Ахмета Яссави учитывая социальное положение населения региона, начиная с этого года, заметно снизил плату за обучение.

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