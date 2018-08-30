Эвелина Бледанс напала на директора театра в «Прямом эфире»
Инцидент произошел непосредственно во время съемок передачи.
Фото : vladtime.ru30 августа 2018, 12:27
Во время съёмок программы "Прямой эфир" Эвелина Блёданс накинулась на директора театра "НАШ" Елену Лебедеву. Как сообщается, она пыталась ударить её в лицо. Об инциденте сама Елена рассказала своим подписчикам в соцсетях, сообщает Life.ru.
— Сегодня Блёданс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не ожидал, — отметила она.
Ранее стало известно, что Эвелина Блёданс сделала ЭКО в эфире шоу Андрея Малахова. Как отмечается процедура прошла удачно. Актриса станет мамой в третий раз.
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