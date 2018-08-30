Отчим сломал малышу 9 костей спустя месяц после его рождения

В 2007 году мужчину уже осудили за смерть троих подростков, которые погибли по его вине в ДТП.

Ожесточённый отчим сломал ребёнку девять костей в первый месяц его жизни, сообщает Life.ru.

Джонатану Бикхему предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми после того, как врачи зафиксировали у малыша четыре сломанных ребра, перелом правой бедренной кости, правой большеберцовой кости и руки в трёх местах, сообщает The Sun.

Изначально полиция приехала после сообщения о громкой ссоре Джонатана и мамы пострадавшего ребёнка. Мужчина угрожал своей девушке ножом, когда собирался купить кокаин возле их дома в Мичигане.

Впрочем, Джонатан утверждает, что ребёнок пострадал при случайных обстоятельствах. Мужчина поднял малыша, и тот начал задыхаться. По его словам, он услышал "странный щелчок с правой стороны". Кроме того, Джонатан якобы случайно задел ребёнка локтем, когда переворачивался во сне, и поставил ему фингал.

Джонатан уже находился за решёткой — в 2007 году его осудили за пьяное ДТП, в котором погибли трое подростков. Пострадавшего мальчика забрала служба защиты детей.

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