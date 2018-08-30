В Астане загорелся автомобиль Nissan
Жертв и пострадавших нет.
Фото : goloskarpat.info30 августа 2018, 13:20
30 августа в 02.05 в Есильском районе горел двигательный отсек автомашины марки Nissan Teana, сообщает zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Пожар локализован и ликвидирован в 02.35. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара участвовали 10 пожарных столичной службы пожаротушения.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934978-f6bb8bb0edf11491829853aaafd8f3fb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...