В Астане загорелся автомобиль Nissan

Жертв и пострадавших нет.

30 августа в 02.05 в Есильском районе горел двигательный отсек автомашины марки Nissan Teana, сообщает zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Пожар локализован и ликвидирован в 02.35. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара участвовали 10 пожарных столичной службы пожаротушения.

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