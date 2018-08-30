В Мексике киллер застрелил тележурналиста

Расследованием убийства занимается спецотдел местной полиции. Что именно послужило причиной расправы — неизвестно.

Оператор мексиканского телеканала Canal 10 Хавьер Родригес стал жертвой вооружённого нападения в курортном городе Канкун. О смерти журналиста сообщили его коллеги в "Твиттере", сообщает Life.ru.

— С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате нашего оператора Хавьера Родригеса Валладареса, который был частью команды новостей. Наши глубокие соболезнования семье и друзьям журналиста, — говорится в сообщении Canal 10.

@Tucanal10 lamenta la pérdida irreparable de nuestro compañero camarógrafo Javier Rodríguez Valladares quien formaba parte del equipo de Noticias.



Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/tWBPN7uoII — Canal 10 (@Tucanal10) 30 августа 2018 г.

Известно, что Хавьер Родригес и ещё один мужчина, чья личность пока не установлена, стали жертвами киллеров. Расследованием убийства занимается спецотдел местной полиции. Что именно послужило причиной расправы — неизвестно.

Отметим, что только за прошлый год в Мексике были убиты двенадцать представителей СМИ. По подсчётам организации "Репортёры без границ", большинство преступлений так и не были раскрыты.

При этом Хавьер Родригес — уже третий журналист, убитый за последние два месяца в Кинтана-Роо и седьмой — в Мексике в целом за 2018 год.

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