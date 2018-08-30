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В ВС РК разработали программу быстрого изучения государственного языка

Управление по делам обороны Алатауского района Алматы организовало конкурс, где представители различных этносов показали уровень знаний государственного языка.

Фото : Хабар2430 августа 2018, 14:46

В Вооруженных силах Казахстана разработана специальная программа быстрого изучения государственного языка. Она предназначена для представителей разных национальностей, сообщает Хабар24.

В канун дня языков народа Казахстана, который по традиции отмечается в стране в третье воскресенье сентября, Управление по делам обороны Алатауского района Алматы организовало конкурс, где представители различных этносов показали уровень знаний государственного языка.

По статистике, сегодня в республике казахским владеет около 80% населения.

- Хотелось показать, что именно другие национальности, которые работают в управлении, свободно владеют государственным языком. И мы уважаем и культуру, и традиции других национальностей, - говорит начальник Управления по делам обороны Алатауского района г. Алматы Гаухар Сырлыбаева.


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