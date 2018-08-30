В пяти областях Казахстана ожидаются заморозки

В некоторых районах температура упадет до 2-3 градусов.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

31 августа в Северо-Казахстанской области ожидается северный ветер 15-20, местами порывы 25 м/с. Местами гроза. Ночью и утром местами туман.

В городе Петропавловске 31 августа ожидается северный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Ночью 1-2 сентября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 3°С. Вероятность шторма 90-95 %.

Ночью 1-2 сентября в Костанайской области местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, ночью 2-3 сентября в Карагандинской области, ночью 3 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 3°С.

В городе Астане ночью 1-2 сентября на почве ожидаются заморозки 2°С.

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