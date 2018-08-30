Творчески подошли к празднованию Дня Конституции в Жетысуском районе Алматы

Во время праздничных мероприятий здесь была установлена пресс-стена, где каждый желающий мог сфотографироваться и дать присягу на главном законе страны.

Сегодня аппаратом акима Жетысуского района Алматы в парке «Гулдер» (мкр Кулагер) было проведено праздничное мероприятие в честь Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.

Торжественная часть праздника началась с выноса государственного флага и исполнения гимна РК. Затем с поздравительной речью выступил заместитель акима района Вячеслав Вавилин, который отметил важность этого дня для всех казахстанцев и пожелал им здоровья, улыбок и счастья, а нашей великой стране – процветания.

После этого в честь празднования Дня Конституции, за достойный вклад в социально-экономическое развитие Жетысуского района и добросовестное исполнении своих профессиональных обязанностей, наиболее отличившиеся алмаатинцы были награждены благодарственными письмами.

После официальной части мероприятия был проведен традиционный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, а на территории парка была организована праздничнвая торговля, катание на лошадях, различные спортивные игры и аттракционы для маленьких жителей района.

В общем, празднование Дня Конституции в Жетысуском районе мало бы чем отличалось от праздничных мероприятий проводимых в других городских районах, если бы не одно «но». Только здесь, была установлена инсталляция, практически полностью копирующая обстановку в которой на главном законе страны присягал глава государства. И каждый желающий мог на время почувствовать себя причастным к этому действу, испытав гордость за свою страну и сфотографироваться на память.

«Здесь установлена инсталляция или пресс-стена, посвященная Дню Конституции, который мы ежегодно празднуем 30 августа. На постаменте установлена трибуна, где находится текст конституции в оригинале и человек может, условно говоря, принести присягу и сфотографироваться на память. Этим самым мы ведем пропаганду нашего основного закона страны», – пояснил В. Вавилин.

Помимо непосредственно праздничных мероприятий, руководство района позаботилось и о детях из малообеспеченных семей. В рамках акции «Дорога в школу» в преддверии нового учебного года, таким школьникам было вручено более 200 школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и комплекты школьной формы.

Как отметила школьный учитель Ольга Матренина, это очень большая помощь, учитывая, сколько стоит сейчас собрать ребенка в школу. Причем выданные рюкзаки очень качественные и дети ими очень довольны. Да и сам праздник запомниться им надолго, оставив самые приятные впечатления.

«Наверное надо побольше таких праздничных мероприятий проводить, чтобы дети могли выходить, так сказать, в свет. Может быть, им что-то добавит и сам праздник. Сегодня они узнали больше о заслуженных людях района, творческих коллективах и конечно о главном законе страны. Конституция – это, прежде всего, закон и порядок. Это означает, что государство защищено и процветает, так как наши законы составляются не обижая никого и дают ответ по любому вопросу», – считает О. Матренина.

Владимир Демидов

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