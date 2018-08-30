Тысячи восточноказахстанцев отметили День Конституции РК

Аким области Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев со знаменательным праздником.

Со дня принятия Конституции Республики на общенациональном референдуме прошло 23 года. С того времени изменилось многое, но одно осталось неизменным: Конституция является залогом внутриполитической стабильности, гарантом прав и свобод каждого гражданина страны.

В преддверии Дня Конституции в ВУЗах области, Доме дружбы, библиотеках прошли круглые столы, конференции, где участники отмечали роль и потенциал использования главного Закона страны - фундамента развития казахстанской государственности, воплощения верховенства закона, соблюдения прав и свобод человека. Также, организованы концерты, конкурсы и спортивные соревнования. Всего по области прошло более 500 мероприятий. Главная их цель – подчеркнуть значение Основного Закона, вспомнить основные вехи истории суверенного Казахстана, какие успехи за это время были достигнуты.

Праздничное утро устькаменогорцев началось с торжественного мероприятия на центральной площади с участием трудовых коллективов, ВУЗов, учебных заведений, этнокультурных объединений, широкой общественности.

Аким области Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев со знаменательным праздником:

- Непреходящая ценность Конституции уже проверена временем. Основной Закон – залог стабильности нашего общества в сложных условиях. Поэтому важно, чтоб каждый из нас ценил значимость Конституции не только для государства и общество, но и лично для себя, своей семьи и своих детей, знал свои конституционные права, свято чтил и выполнял конституционные обязанности.

Как отмечает горожанка Айгерим Усинова, это главный праздник государства, поскольку Конституция – гарант стабильности и независимости.

- Казахстан стал узнаваемым в мире государством, где люди живут в согласии, - говорит горожанка.

Сегодня праздник продолжается весь день. Устькаменогорцы посмотрели концерт творческих коллективов области, посетили ежегодное шоу автогонок, в Доме дружбы – центре общественного согласия прошел фестиваль красок, выставка ретро – автомобилей, спорткаров и работ мастеров прикладного искусства. Также все желающие могли поучаствовать в благотворительной акции «Дорога в школу».

Но на этом празднование не заканчивается. Завтра на площади Республики около 100 человек будут танцевать флеш-моб в честь Дня Конституции РК, а 1 и 2 сентября на Амфитеатре пройдет колорфест.

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