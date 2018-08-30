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В Алматы на электроскутере сбили балерину

Алматинка отмечает, что велосипедисты и самокатчики, которых появилось много в последнее время, часто не соблюдают правила движения и даже не пользуются предупредительными сигналами.

Фото : CC030 августа 2018, 16:21

Балерина Юлия Власова пострадала в результате наезда электроскутера в Алматы, передает Sputnik.

Девушка получила ушибы и синяки, а также легкую травму головы. Инцидент произошел в среду на улице Шевченко.

"Я собиралась перейти улицу, когда меня внезапно сбил мужчина на скутере. На Шевченко движение одностороннее, но он ехал против движения. Поэтому, переходя улицу, я его не заметила. Возможно, мне следовало быть внимательнее, но мужчина даже не помог подняться, он просто накричал на меня и уехал", — рассказала Власова.

Девушке пришлось вызвать скорую помощь. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни, однако балерине все равно придется сделать перерыв в работе, чтобы полностью восстановиться. В полицию пострадавшая не обращалась.

Алматинка отмечает, что велосипедисты и самокатчики, которых появилось довольно много в городе в последнее время, часто не соблюдают правила дорожного движения и даже не пользуются предупредительными сигналами. При этом электротранспорт практически бесшумный, и заметить его приближение со спины довольно сложно.


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