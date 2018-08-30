Умер актер из сериалов "Глухарь" и "Кадетство"

Сергею Таланову было 57 лет.

Заслуженный артист России, актер и ветеран КВН Сергей Таланов умер в возрасте 57 лет. Об этом РИА Новости сообщил его друг Владимир Каргопольцев.

Большинству зрителей Талан известен по ролям в сериалах "Глухарь" и "Кадетство", а также передачам "33 квадратных метра" и "Фитиль". Он также играл в Театре клоунады Терезы Дуровой.

Прощание с актером состоится в Москве 31 августа.

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