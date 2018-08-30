Школьники Бурлинского района ЗКО получили образовательные гранты

Из 117 «грантников» 99 человек поступили в вузы Казахстана, 18 решили получать высшее образование в России.

Аким Бурлинского района Санжар Алиеввстретился с выпускниками школ города и района, ставшими обладателями государственных образовательных грантов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

Ребята представляли КШД №1 и ОШ №№2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Аксай, школы с. Пугачево, с. Бумаколь, с. Приуральное и ОШ №1 с. Бурлин.

Глава района поздравил ребят с окончанием школы и поступлением в высшие учебные заведения.

- Вы стали обладателями счастливых билетов. Это результат вашей работы за 11 лет. Впереди прекрасная и интересная пора – студенчество. Это новая жизнь, новые друзья, новое окружение. Я желаю вам оправдать возложенное на вас доверие и окончить вуз с хорошими знаниями, - напутствовал Санжар Жуматаевич будущих первокурсников.

К слову, из 117 «грантников» 99 человек поступили в вузы Казахстана, 18 решили получать высшее образование в России.

В беседе аким района, основываясь на собственном опыте, дал ребятам совет, как окончить вуз на «отлично». Это золотое правило студенчества: «В первые годы ты работаешь на зачетку, а потом – она на тебя». Поэтому Санжар Алиев призвал ребят именно в начале обучения приложить максимум усилий и показать все свои таланты и способности.

Кроме этого, аким по-отечески дал наставление ребятам беречь свое имя. Ведь не зря говорят: «Береги честь смолоду».

- Многие из вас покидают родительский дом. В другом городе будет много соблазнов, разных ситуаций, требующих от вас проявления характера, решительности. И, прежде чем что-либо сделать, я советую сто раз подумать. Чтобы совершенный поступок не откликнулся эхом негатива в вашей дальнейшей жизни. Берегите свое имя! Не разочаровывайте родителей, учителей, - призвал Санжар Жуматаевич.

От имени выпускников акима района за теплый прием и внимание поблагодарила Назира Бимагамбетова, окончившая городскую школу №6. Девушка для получения высшего образования по специальности «учитель математики и информатики» выбрала Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Директор школы №3 Надежда Шиганакова пожелала ребятам успехов в предстоящей учебе и стать достойными гражданами нашей страны.

В завершение встречи аким района пригласил будущих студентов вернуться на малую родину и работать на благо развития родного города или села. Сейчас молодым специалистам государство оказывает большую поддержку в части предоставления жилья, подъемных средств.

И напоследок ребятам от имени руководства района были преподнесены памятные подарки - книги «Ақсай».

Гулжанат Жубаниязова

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