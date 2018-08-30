Он посвятил себя работе и всегда был впереди. Умер Иосиф Кобзон

Его не стало на 81-м году жизни.

Певец Иосиф Кобзон, человек старой закалки, всегда отличался невероятным трудолюбием и абсолютной бескомпромиссностью: он продолжал выходить на сцену, даже борясь с тяжелой болезнью, выезжал на гастроли, помогал тем, кто нуждался в помощи, смело высказывал свою позицию по актуальной повестке дня и, по его признанию, был счастлив всем этим. Его не стало на 81-м году жизни, пишет РИА Новости.

Жизнь артиста — работа

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. Его родители были простыми тружениками, воспитывали троих детей. Незадолго до войны семья переехала во Львов. Будущий певец вернулся в родные края вместе с мамой в 1944 году, отец к тому времени с ними уже не жил.

"Я был счастлив в детстве. Несмотря на то, что оно у меня было военное, послевоенное. Хорошо помню эти развалины. У нас тогда, к счастью, не было ни магнитофонов, ни телевизоров, ни дискотек. Да что говорить о телевизорах: света даже не было. Но росли мы честными", — рассказывал Кобзон в одном из интервью.

Фото РИА Новости, Владимир Вяткин

Он начал петь с раннего детства: уже в девятилетнем возрасте выступил в Кремле перед генсеком ЦК КПСС Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы". На сцену Кремля он после выходил не раз, в том числе и перед другими руководителями страны.

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где входил в состав Ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа. Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио.

Фото РИА Новости, Владимир Астапкович

Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 году упрочила его позиции на эстраде. Впереди певца ждало еще много побед — первые места на конкурсах в Варшаве, Будапеште и Берлине. В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если таковые и были, то после выхода на экран культового фильма "Семнадцать мгновений весны" их точно не осталось.

В 2012 году Кобзон заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Но артист, переживший трудные годы войны, эвакуацию, тяжелую болезнь, продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политических процессах России.

Фото РИА Новости, Максимов

"Наверное, наступит время, когда меня будут приглашать на фестивали крайне редко, а то и вообще не приглашать. А пока у меня расписан год вперед, я счастлив. Жизнь артиста — она ведь складывается из работы", — говорил он.

Свое счастье Кобзон видел, конечно, не только в работе, но и семье. Он был женат трижды: первые два брака — с певицей Вероникой Кругловой и блистательной Людмилой Гурченко — не продлились долго. Семейная же жизнь с Нинель Кобзон длилась больше 35 лет. Свою верную спутницу он называл самой прекрасной из женщин и признавался, что именно она изменила его отношение к жизни и к семье.

Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Время отдавать долги

Кобзон часто вспоминал тяжелую, полную лишений юность, вспоминал свою маму — женщину строгую, но справедливую, которая воспитала своего сына достойным человеком. Испытания закалили его: он никогда не забывал тех, кто помогал ему в трудную минуту.

"Я — дитя войны. Мою семью спасали люди, помогали. Нас было у мамы пять сыновей, одна дочь. Мы жили в трудные времена: голод, холод, разруха, карточки хлебные… Когда я пришел из армии, мне не во что было одеться, потому что, демобилизовавшись, я в свои старые вещи не влез уже. И поэтому когда я поступил в Гнесинскую академию, то первые два месяца ходил на занятия в солдатской форме. Но мне помогали. Будучи молодым студентом, я приставал к композиторам. К (Аркадию) Островскому, (Александру) Долуханяну, (Яну) Френкелю. И они мне помогали… И когда у меня появилась возможность помогать людям и решать их проблемы, я почувствовал себя обязанным: значит — пора отдавать долги", — говорил он.

Фото РИА Новости, Владимир Астапкович

Кобзон всегда придерживался этого правила: многие люди обращались к нему за помощью и всегда находили ее. В 2002 году певец первым вступил в переговоры с террористами из банды Мовсара Бараева, захватившими здание Театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост". Позднее артист вспоминал, что бросился к театру сразу, как только услышал в новостях о захвате.

"Меня никто не заставлял это делать. С пионерского возраста это мое внутреннее состояние — быть впереди. Даже в драке на улице я всегда был заводилой", — говорил Кобзон. В результате переговоров он вывел из театра семью Корниловых, мать и троих дочек, и англичанина, которого попросили "прихватить" террористы. С Корниловыми певец общался и годы спустя.

Поразительная стойкость отличала Кобзона не только в вопросах морали, но и в отношении к самому себе: о его тяжелой болезни заговорили в 2002 году, а в 2004 сделали первую операцию. Вмешательство едва не стало для артиста фатальным — 15 дней он находился в коме, но сумел выкарабкаться. После этого он неоднократно оказывался на операционном столе. Хоть болезнь и не отступала, Кобзон из этой схватки всегда выходил победителем и благодарил семью и друзей за колоссальную поддержку.

"Мне столько телеграмм приходило, столько звонков от людей, которых я не знал как следует, а только шапочно… А я сострил по этому поводу: "Ну, вы так достали Бога, что он дал мне здоровье". Я прожил красивую и хорошую жизнь — и встречи были, и любовь, и песни", — отмечал Кобзон.

Фото РИА Новости, Борис Кауфман

Политика

В 1989 году Кобзон был избран депутатом Верховного совета СССР, им он оставался до 1992 года. С 1997 года по настоящее время певец был депутатом Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" (с II по текущий VII созыв). После обострения отношений между Россией и Украиной Иосиф Давыдович подписал открытое письмо Владимиру Путину, выразив удовлетворение по поводу присоединения Крыма к России.

© РИА Новости / Сергей Аверин

"Крым всегда был российским, и то, что его удалось вернуть без единого выстрела, без единой жертвы, — лишнее тому подтверждение. Это единодушное решение народа", — прокомментировал свою позицию Кобзон. Летом 2014 года певцу закрыли въезд в Латвию с формулировкой "за содействие подрыву суверенитета Украины".

Спустя несколько месяцев Министерство культуры Украины внесло уроженца Донбасса в список деятелей культуры, действия которых "создают угрозу национальной безопасности". Кобзон, в свою очередь, дал бескомпромиссную характеристику нынешним украинским властям, назвав их действия "мракобесием", отказался ото всех государственных наград Украины. При этом заверил, что на родину на могилу к матери ездить не перестанет и нет такой силы, которая бы его остановила.

© РИА Новости / Михаил Климентьев

Кобзон неоднократно выступал в ДНР и ЛНР абсолютно бесплатно, привозил гуманитарную помощь и говорил, что мечтает лишь об одном — чтобы не было войны. "Я считаю, что мой долг, особенно если это моя родина, я родился на этой земле, быть с теми людьми, которые находятся в сложных, экстремальных ситуациях. Я думаю, что я могу сделать и как могу выступить, чтобы поблагодарить этих мужественных людей", — заявлял певец.

В феврале 2015 года Евросоюз также включил имя Кобзона в список лиц, которым запрещен въезд на территорию содружества, что, впрочем, никак не повлияло на политические взгляды певца. За свою творческую и общественную деятельность Кобзон удостоен Государственной премии СССР (1984), орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I степеней (2012), орденом Дружбы народов, орденом Мужества и других многочисленных правительственных и общественных наград.

© РИА Новости / Владимир Вяткин

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