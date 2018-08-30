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Десятое «золото» завоевал на Азиатских играх дзюдоист Дидар Хамза

Спортсмен выступа в весовой категории до 81 килограмма.

Фото : Данияр Майлыбаев. Пресс-служба НОК Казахстана30 августа 2018, 18:06

Казахстанский дзюдоист Дидар Хамза одержал победу на Азиатских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале весовой категории до 81 килограмма он встречался с иранцем Саедом Моллаи.

Их встреча завершилась в основное время победой нашего спортсмена.

В копилке сборной Казахстана данная медаль стала 10 на текущей Азиаде.


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