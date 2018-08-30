Строительство крупнейшего автопроизводства в Казахстане профинансирует Евразийский банк развития

ЕАБР выделяет 4 млрд рублей на создание автозавода полного цикла в Усть-Каменогорске.

Важное для казахстанского автопрома событие состоялось сегодня в российской столице, на полях Московского международного автосалона. Евразийский банк развития и АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» договорились о финансировании строительства автопроизводства в г.Усть-Каменогорске. Соответствующее соглашение подписано главой холдинга «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолием БАЛУШКИНЫМ и зампредом правления, статс-секретарем ЕАБР Андреем КРАЙНИМ.

ЕАБР обеспечит финансирование поставки технологического оборудования цехов сварки и окраски автомобильного кузова. Условия соглашения предусматривают инвестиционное кредитование в объеме 4 млрд рублей сроком 10 лет.

В церемонии подписания соглашения также принял участие президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в лице АВТОВАЗа выступает технологическим партнером и миноритарным акционером проекта. Ему принадлежит 25% акций совместного предприятия. 75% акций АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» приходится на основного инвестора – группу компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

На текущем этапе казахстанским холдингом инвестировано в проект $67,1 млн собственных средств. 4 июля 2018 года на производственной площадке будущего предприятия стартовало строительство корпусов цехов сварки и окраски.

Ввод в эксплуатацию уже первой очереди строящихся мощностей позволит ежегодно выпускать 60 тысяч автомобилей в режиме полного цикла и приступить к созданию технопарка по производству автокомпонентов. Углубление технологического передела обеспечит повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей до 50%. При этом доля автокомпонентов, производимых на территории Евразийского союза, приблизится к отметке 90%.

Новые мощности станут крупнейшим производством в истории машиностроительной отрасли Казахстана и помимо внутреннего рынка будут нацелены на экспорт в страны Евразийского союза и Центральной Азии.

По словам заместителя председателя правления Евразийского банка развития Андрея КРАЙНЕГО, принятию решения предшествовала серия длительных переговоров: «Что не удивительно – это наиболее масштабный российско-казахстанский проект в промышленном секторе. На сроках сказалась и турбулентность в экономике наших стран, не обошедшая стороной автомобильный рынок. Но сегодня мы рады констатировать завершение подготовительного этапа и готовность к началу финансирования. Две крупнейших, отраслеобразующих компании в автоиндустрии России и Казахстана объединились для создания высокотехнологичного производства, ориентированного на рынки стран ЕАЭС. Новые мощности позволят развить уже налаженные межстрановые цепочки добавленной стоимости и создать новые. Проект занял особое место в портфеле Евразийского банка развития и станет образцовым с точки зрения достигнутого интеграционного эффекта».

Как отметил председатель совета директоров группы «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолий БАЛУШКИН, участие ЕАБРа позволит ускорить строительство нового производства:

«Лидерство LADA на рынке Евразийского союза позволяет планомерно наращивать наше производственное сотрудничество с АВТОВАЗом. В минувшем году освоен выпуск полной линейки бренда в Усть-Каменогорске. Как результат продажи LADA в Казахстане показали 70%-ный рост с начала 2018 года. Параллельно мы вступили в решающую фазу строительства мощностей полного цикла: в июле начато возведение цехов сварки и окраски. Поставщиками технологического оборудования станут производители с мировым именем. Технологии Индустрии 4.0, которыми они владеют, впервые будут взяты на вооружение в отечественном машиностроении – их внедрение поднимет производительность в казахстанском автопроме на новый уровень. Роботизированные системы окраски, базирующиеся на инструментах big data и интернета вещей, позволят создать уникальное для Казахстана производство. Производство, действующее на основе высоких стандартов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Наш проект стал естественным результатом евразийской интеграции. Поэтому сотрудничество с финансовым институтом, призванным содействовать кооперации в рамках ЕАЭС, – закономерное решение. Участие столь сильного партнера, как Евразийский банк развития, ускорит реализацию проекта и придаст ему дополнительную устойчивость».

Напомним, АВТОВАЗ перешел под контроль альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в 2014 году. По итогам первого полугодия 2018 года бренд LADA достиг самой высокой полугодовой доли на рынке РФ за последние 7 лет – 20%. Марка является бессменным лидером российского рынка. В январе-июле 2018 года реализовано 199,3 тыс. автомобилей LADA, что на 19,5% выше прошлогоднего результата.

На рынке Казахстана АВТОВАЗ занимает еще более сильные позиции: по итогам января-июля 2018 года его рыночная доля выросла до 23%, а продажи – на 70,4%. LADA сохраняет за собой статус марки №1 по объемам сбыта, опережая ближайших конкурентов – Toyota и Hyundai. С начала года более 7,1 тыс. казахстанцев предпочли модели LADA. Бренд лидирует и в структуре казахстанского автопроизводства: 46% всех выпущенных в Казахстане автомобилей по итогам 7 месяцев 2018 года (7,9 тыс. ед.) составили автомобили LADA.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!