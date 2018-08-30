В День Конституции в Актобе распахнули двери две новые школы

Со знаменательным событием школьников и педагогов поздравил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

В четверг, 30 августа, в рамках празднования Дня Конституции и преддверии начала нового учебного года в Актобе распахнули двери две новые школы, построенные по программе «Нурлы жол». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В поселок Кызылжар открылась школа на 300 мест, названная в честь казахского писателя М. Макатаева. Двухэтажное здание учебного заведения площадью около 3 тыс. кв. метров спроектировано с учетом потребностей детей в обучении и отдыхе, а также культурном и спортивном образовании. Школа рассчитана на 21 класс и будет работать в две смены.

Со знаменательным событием школьников и педагогов поздравил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

«Развитие страны в первую очередь зависит от его уровня образования, культуры, воспитания граждан. Поэтому каждое государство в первую очередь уделяет внимание социальной сфере. Вы хорошо знаете, что сделано в этом плане в Казахстане, какие сейчас строятся современные школы, детские сады, больницы, театры, спортивные сооружения. Это все направлено на то, чтобы наша страна занял достойное место в мировом сообществе. Сегодня Казахстан - узнаваемое, успешное государство в первую очередь благодаря той политике, которую проводит наш Президент Нурсултан Назарбаев», - сказал глава региона.

Помимо просторных спортивного и актового залов в школе имеются кабинеты информатики, физики, химии и биологии, английского языка, библиотека и медиатека. На первом этаже расположена столовая на 100 мест, у входа установлен турникет.

На благоустроенной территории школы располагаются зоны для прогулок и отдыха, игровые и спортивные площадки, беговая дорожка. Для детей особыми образовательными потребностями установлен лифт, пандусы с поручнями.

Аналогичная школа также открылась в поселке Жанаконыс. Ей присвоено имя казахского поэта, публициста С. Донентаева. В специальных классах учебного заведения будут проходить уроки по технологии, где предусмотрено оборудование для шитья и кулинарии, станки для обработки дерева и металла.

На территории школы имеется современный стадион с естественным покрытием и поливом, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, игровая площадка.

Всего в текущем году по области ведется строительство 26 школ. До конца года будут сданы в эксплуатацию 15 школ, из них 9 школ начнут работать с нового учебного года. Строящиеся школы решат вопрос 14 трехсменных школ, 2 аварийных, 2 школ с дефицитом мест и 8 ветхих школ.

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