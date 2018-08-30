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Впал в кому, из которой не вышел. Какими были последние дни Иосифа Кобзона

С начала августа музыкант был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Фото : © РИА Новости/Сергей Пятаков30 августа 2018, 19:24

Последние дни своей жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении одной из московских клиник.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сначала врачам удалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать, жизнь музыканта поддерживали только аппараты.

Два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром на 81-м году жизни. Смерть Кобзона подтвердил помощник супруги певца.


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