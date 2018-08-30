Другая казахстанка, Ирина Эктова, завершила выступление на 6 месте.

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова вновь подтвердила статус лучшей прыгуньей тройным в Азии. 30 августа она одержала победа на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Как оказалось, ей бы хватило одной удачной попытки, чтобы одержать победу. Показав во второй серии прыжков 14 метров, Рыпакова могла больше бы и не прыгать - никто из соперниц не смог приблизиться к этому результату.

Однако позднее спортсменка улучшила показатели, улетев на 14.26 метров. Это и стало победным результатом.

Второе место осталось за париньей Чумаймароенг из Таиланда - 13.93. "Серебро" на счету спортсменки из Вьетнама. Она также прыгнула на 13.93 метров.

Другая казахстанка, Ирина Эктова, завершила выступление на 6 месте - 13.58 метров.

Отметим, что Рыпакова стала четырехкратной чемпионкой Азиатских игр.

"Рада, что все благополучно закончилось - золотой медалью. Это для тебя, Казахстан. С праздником всех наших казахстанцев. Спасибо, что болеете, что верите в нас и поддерживаете. Это очень важно для нас, для спортсменов. Ведь это поддержка. Вдали от земли родной. Она всегда нужна и ощущается. Будем стараться радовать вас всех в дальнейшем. Тяжело было в том плане, что очень долго ждали старт. Приехали заранее. Но почему-то старт перенесли на последний день. Обычно такого не бывает. Волнение в итоге накапливалось. Может, и сыграло это свою роль. Есть еще время теперь для другого старта. Пока же я здесь. Повторюсь, посвящаю свою победу Казахстану. С праздником!",- отметила Рыпакова.

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