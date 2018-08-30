В Костанае полицейский «заказал» кражу миллиона тенге

Оперуполномоченный задержан.

Оперуполномоченного отделения криминальной полиции Южного отдела УВД Костаная 25-летнего Жемыса Умирбаева будут судить за попытку кражи денежных средств, передаёт Zakon.kz со ссылкой на «Костанайские новости».

Полицейского обвиняют по двум статьям УК РК - попытке кражи в группе лиц, с незаконным проникновением в служебное помещение и превышении власти или должностных полномочий с целью извлечения выгоды.

Как стало известно, полицейский заказал кражу в офисе своего знакомого - служебном помещении ТОО "Костанайская Нива -2012".

По материалам обвинительного акта, оперуполномоченный занимался раскрытием краж, и у него был подозреваемый - некто А. Зинин, которому полицейский и сделал "деловое предложение". Видимо, посчитал специалистом в криминальном деле. Рассказал, где стоит сейф и что можно поживиться миллионом тенге. "Выручку" предложил поделить поровну, а заодно пообещал послабления по предыдущим кражам.

Зинин согласился, однако позже отправился в антикоррупционную службу. И совершал "кражу" уже под бдительным оком её сотрудников. Оперуполномоченного задержали в тот же день. Данное дело начнут рассматривать на следующей неделе в городском суде № 2.

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