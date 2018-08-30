В Шымкенте разрыв газопровода спровоцировал крупный пожар

Площадь пожара составила 0,25 га.

30 августа в Шымкенте произошел крупный пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 16-34 по проспекту Тауке-хана по неизвестной причине произошел разрыв подземного газопровода высокого давления диаметром 150 мм. В результате произошло загорание трубопровода (высота пламени достигала 15 метров).

В результате пожара горела сухая трава на площади 0,25 га и электрические кабели. Пожар локализован в 17-11 и ликвидирован в 17-39. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На жизнедеятельность Шымкента ЧП не повлияло.

На месте происшествия работали ДЧС (30 сотрудников и 6 ед. техники), АО «ИнтергазЦентральная Азия» ( 5 человек и 3 ед. техники).

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