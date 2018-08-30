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На корабле "Союз" произошла утечка воздуха

Все шесть космонавтов находились в российском сегменте.

Фото : © Роскосмос/Олег Артемьев30 августа 2018, 19:56

Минувшей ночью произошла утечка воздуха в российском корабле "Союз", пристыкованном к российскому сегменту Международной космической станции, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС", — рассказал он.

По словам Рогозина, в бортовом отсеке обнаружена микротрещина. Конструкторы считают, что это результат попадания микрометеорита. На корабле есть ремонтный комплект, сейчас принимается решение, каким образом и в какие сроки его использовать, пояснил Рогозин. Размер щели составил полтора миллиметра.


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