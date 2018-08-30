Роза Рымбаева прокомментировала смерть Кобзона

Казахстанская певица назвала его "отцом советской эстрады".

Советская и казахстанская эстрадная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева назвала ушедшего из жизни Иосифа Кобзона большим авторитетом и "отцом советской эстрады", пишет РИА Новости.

Народный артист СССР, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.

"Для нас он был как отец — по возрасту, по стажу, по авторитету. По репертуару для нас он был большим примером. Вообще о масштабе его репертуара, его концертов, количестве его песен, о таком уровне, конечно, мы можем только мечтать", — сказала Рымбаева.

Певица подчеркнула патриотизм Кобзона, а также назвала его "настоящим певцом своего народа и своей страны". По ее словам, о болезни артиста было известно, но он "не поддавался ей и всегда был в форме".

"Кобзон — это особая яркая звезда, великий певец, большой авторитет, отец советской эстрады", — заявила она.

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