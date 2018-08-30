Раскрыты детали смерти Кобзона

Народный артист СССР 15 лет лечился от онкологического заболевания и умер от «прогрессирования болезни».

Причиной смерти эстрадного певца Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Об этом в четверг, 30 августа, РИА Новости рассказал бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов.

По его словам, народный артист СССР 15 лет лечился от онкологического заболевания и умер от «прогрессирования болезни».

«Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», — заявил Давыдов.

Врач отметил, что артисту сделали операцию в Германии, а после этого он вернулся в Россию и продолжил лечение. Несколько лет он проходил химиотерапию.

«Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли», — рассказал доктор.

Кобзон умер в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!