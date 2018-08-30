Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Раскрыты детали смерти Кобзона

Народный артист СССР 15 лет лечился от онкологического заболевания и умер от «прогрессирования болезни».

Фото : Виталий Белоусов / РИА Новости30 августа 2018, 20:51

Причиной смерти эстрадного певца Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Об этом в четверг, 30 августа, РИА Новости рассказал бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов.

По его словам, народный артист СССР 15 лет лечился от онкологического заболевания и умер от «прогрессирования болезни».

«Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», — заявил Давыдов.

Врач отметил, что артисту сделали операцию в Германии, а после этого он вернулся в Россию и продолжил лечение. Несколько лет он проходил химиотерапию.

«Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли», — рассказал доктор.

Кобзон умер в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты