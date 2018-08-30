Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов

Шредером, который сотрудники гостиницы установили на ресепшене, может воспользоваться любой желающий, если он уже представил документ для заселения и оплатил жилье

Отель Furaveri Island Resort&Spa на Мальдивах предложил туристам уничтожить загранпаспорта, чтобы больше никуда не ехать. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Многие наши гости при выезде говорят, что они готовы уничтожить паспорт, чтобы не улетать с острова. Мы решили помочь им осуществить желаемое и установили шредер, с которым избавление от паспорта, — дело одной минуты», — рассказали представители Furaveri Island Resort&Spa.

Шредером, который сотрудники гостиницы установили на ресепшене, может воспользоваться любой желающий, если он уже представил документ для заселения и оплатил жилье. Путешественники, которые решатся воспользоваться услугой, получат 30-процентную скидку на проживание, спа и питание в отеле.

Сотрудники отеля предупреждают, что уничтожение документа — серьезный шаг, который может привести к трудностям. Так, ближайшее консульство России находится на Шри-Ланке, поэтому восстановить документ будет сложно.

Предложение действует до 31 октября 2018 года.

В мае составлен список самых странных услуг, которые могут оказать сотрудники отеля бесплатно или за деньги. Среди них приносящий туалетную бумагу робот, рыбка-собеседник напрокат, интерактивное зеркало-телевизор в номере, сказка на ночь от менеджера отеля и выключатели для микробофобов.

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