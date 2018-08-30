Напавшему на преподавателя в Москве казахстанцу продлили арест

Казахстанские дипломаты получили разрешение на его посещение.

Басманный районный суд Москвы продлил арест 26-летнему задержанному казахстанцу Жаслану Кудайбергенову.

Как сообщили Sputnik в посольстве Казахстана в России, арест пролонгирован на два месяца.

Консульство в Москве установило контакт со следователем и получило разрешение на посещение задержанного.

Бывший аспирант Жаслан Кудайбергенов 29 июня напал с ножом на 28-летнего преподавателя Александра Дмитриева с ножом в туалете московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Пострадавший позвал на помощь и был госпитализировал в тяжелом состоянии. Нападение попало на камеру видеонаблюдения.

Кудайбергенов не делал заявлений, однако в российских СМИ упоминается, что аспирант имел личную неприязнь к преподавателю.

Он имеет казахстанское гражданство, родился в поселке Кенсай Оренбургской области. Зарегистрирован в Байконуре. В Москве учился и проживает с 2011 года.

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