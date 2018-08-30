«Астана» вышла в групповой этап Лиги Европы

Казахстанцы обыграли АПОЭЛ в ответном матче плей-офф.

«Астана» в ответном матче плей-офф Лиги Европы дома в серии пенальти переиграла кипрский АПОЭЛ, пишет Sportskz.

После гостевого поражения с минимальным счетом шансы чемпиона Казахстана на выход в групповой этап снизились, однако они были и весьма высокие, тем более наставник Григорий Бабаян рассказал о возвращении к тактике Станимира Стоилова, которая давала результат.

Стартовый состав хозяев поля трудно назвать неожиданным, он был полностью предсказуем, вернулся Марин Аничич, на острие вышел Жуниор Кабананга. На первых минутах натиска от хозяев не последовала, шла борьба на инициативу на поле. На седьмой минуте Кабананга в пределах штрафной пробил в руки вратарю. Атака «Астаны» и удар Марина Томасова издали, мяч попадает в руку Карлао, пенальти четко реализовал Педро Энрике — 1:0. Кабананга пробил дальним в угол, но отбил вратарь. Хозяева шли вперед, пытались атаковать активнее, чтобы забить еще один гол, однако соперник явно отрабатывал игру в обороне. Гайяс Захид со штрафного мог счет сравнять, но пробил чуть выше перекладины. Ближе к завершению тайма киприоты пошли вперед, но изменить что-то не получилось.

После перерыва хозяева снова ринулись вперед, только опасные моменты они создавали с трудом. Бабаян начал делать замены, вместо Серикжана Мужикова на поле вышел Ричард Алмейда, практически сразу нанес опаснейший удар, но Бой Ватерман спас свой клуб, а на добивании никого не оказалось. Пошел открытый футбол, обеим командам были нужны голы. Киприоты попытались метить по цели издали, но это не особо работало. Оба коллектива нервничали, капитан хозяев Дмитрий Шомко на ровном месте толкнул соперника и был наказан желтой. Муса аль-Таамари ворвался в штрафную и пробил, Эрич проявил себя с лучшей стороны. Кабанангу в атаке «Астаны» заменил Рангело Янга. Казахстанский клуб создал несколько моментов, забить не сумел, что перевело действо в дополнительное время.

Дополнительное началось с натиска гостей, они выглядели поживее соперника, киприоты больше владели мячом. Последней заменой «Астаны» стал Абзал Бейсебеков, он сменил Ласло Кляйнхайслера. Неплохой момент имел Педро Энрике, но из центра штрафной он выстрелил в небо. Во втором экстра-тайме хозяева были уже активнее, однако ничего это не несло, а вот в самой концовке Эрич просто, раз за разом спасал свою команду. Таким образом, все перешло в серию пенальти,

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет завтра.

«Астана» (Астана, Казахстан) — АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 1:0 (1:0), доп.вр. 1:0, пен. 2:1

Первая игра: 0:1

Гол: Педро Энрике с пенальти 16 (1:0)

Пенальти: Нуну Мораиш — 0:1, Ричард Алмейда — 1:1, Де Винcенти — 1:1 (вратарь), Аничич — 1:1 (перекладина), Эфрем — 1:1 (вратарь), Педро Энрике — 2:1, Деллаторе — 2:1 (мимио), Бейсебеков — 2:1 (вратарь), Соуза — 2:1 (мимо)

Предупреждения: Мужиков 13, Ричард Алмейда 58, Шомко 74, Педро Энрике 108 — Карлао 16, Шоллои 19

«Астана»: Эрич, Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер (Бейсебеков 98), Мужиков (Ричард Алмейда 53), Энрике, Томасов, Маевский (Логвиненко 120+1), Кабананга (Янга 85), Постников, Шомко

АПОЭЛ: Ватерман, Нсуэ, Каджу, Соуза, Гуччанеджад (Деллаторре 94), Шаллаи, Аль-Таамари (Эфрем 84), Захид (Де Винcенти 65), Мораиш, Вурос (Гендзоглу 120+1), Карлау

Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)

30 августа. Астана. «Астана Арена».

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