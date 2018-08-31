Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названа дата презентации новых iPhone

Компания не сообщает, о каких моделях идет речь.

Фото : © РИА Новости / Евгения Новоженина31 августа 2018, 00:06

Компания Apple сообщила, что представит новые модели iPhone 12 сентября, передает РИА Новости.

Компания не сообщает, о каких моделях идет речь. Ее приглашение на презентацию изображает золотой круг на черном фоне с призывом "собирайтесь в круг", но никаких деталей не приводится.

Ранее аналитики индустрии предполагали, что Apple представит три новые улучшенные модели. Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира — ее капитализация на бирже превысила 1 триллион долларов. Тем не менее, компания — лишь третий по объему производитель смартфонов в мире.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты