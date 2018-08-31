Названа дата презентации новых iPhone

Компания не сообщает, о каких моделях идет речь.

Компания Apple сообщила, что представит новые модели iPhone 12 сентября, передает РИА Новости.

Компания не сообщает, о каких моделях идет речь. Ее приглашение на презентацию изображает золотой круг на черном фоне с призывом "собирайтесь в круг", но никаких деталей не приводится.

Ранее аналитики индустрии предполагали, что Apple представит три новые улучшенные модели. Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира — ее капитализация на бирже превысила 1 триллион долларов. Тем не менее, компания — лишь третий по объему производитель смартфонов в мире.

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