Названа дата презентации новых iPhone
Компания не сообщает, о каких моделях идет речь.
Фото : © РИА Новости / Евгения Новоженина31 августа 2018, 00:06
Компания Apple сообщила, что представит новые модели iPhone 12 сентября, передает РИА Новости.
Компания не сообщает, о каких моделях идет речь. Ее приглашение на презентацию изображает золотой круг на черном фоне с призывом "собирайтесь в круг", но никаких деталей не приводится.
Ранее аналитики индустрии предполагали, что Apple представит три новые улучшенные модели. Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира — ее капитализация на бирже превысила 1 триллион долларов. Тем не менее, компания — лишь третий по объему производитель смартфонов в мире.
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