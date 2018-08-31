В Талдыкоргане 45 детям военнослужащих подарены школьные принадлежности

Помощь оказана в рамках благотворительной акции «Дорога в школу».

Военнослужащие в/ч 48386 Талдыкорганского гарнизона оказали благотворительную помощь многодетным семьям своих сослуживцев, сообщает Zakon.kz.

Порядка 45 детям военнослужащих подарены школьные принадлежности. Военнослужащие данной воинской части оказывают благотворительность не только своим, но и другим детям из многодетных и малообеспеченных семей.

- Наша воинская часть принимает активное участие во многих благотворительных акциях, - говорит внештатный руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих младший сержант Асем Сехимбаева. - За нами закреплена № 13 школа со спецклассами, где обучаются дети с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. А также регулярно оказываем благотворительную помощь Центру адаптации несовершеннолетних детей города Талдыкоргана. Мы с большим удовольствием участвуем в подобных акциях, ведь творить добро и дарить радость – это великое дело.

Стоит отметить, что все воинские части и учреждения Вооруженных Сил по Алматинской области активно принимают участие в этом благом деле. За счет спонсорской помощи они ежегодно собирают детей из малообеспеченных семей в школу.

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