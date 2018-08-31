В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом.

В турецкой провинции Карс в разгар туристического сезона выпал снег, сообщает РИА Новости со ссылкой на Merkez TV.

Из-за буйства стихии на несколько часов были перекрыты трассы, ведущие к популярным курортам. По данным синоптиков, температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до +7 градусов по Цельсию.

Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом.

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