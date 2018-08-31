Назначен новый Посол Китая в Казахстане

Чжан Сяо приступил к своим обязанностям.

Послом КНР в РК назначен опытный дипломат Чжан Сяо, который прибыл в Астану и приступил к своим обязанностям, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Чжан Сяо родился в декабре 1964 года. После окончания факультета русского языка Пекинского университета иностранных языков в 1987 году поступил на работу в МИД КНР. В 1989-1990 годы проходил стажировку в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И.Герцена.

За прошедшие 30 лет он работал в посольствах Китая на Украине и в Беларуси, в генеральном консульстве КНР в Санкт-Петербурге. В 2011-2013 годы был Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в Узбекистане. С 2014 года работал советником-посланником Посольства КНР в России.

Напомним, прежний Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй вернулся в Пекин из Астаны 18 мая 2018 года и назначен на пост помощника министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра). Временно поверенным в делах посольства Китая в Казахстане все это время являлась Лю Цзянпин.

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