Политологи предлогают изучать Конституцию в школах

Успех реформ в Казахстане, по мнению экспертов, зависит от того, как нормы Конституции будут претворяться в жизнь уже на местах.

Внести в школьную программу предмет для изучения основ Конституции предлагают казахстанские политологи. По их словам, это позволит уже со школьного возраста разбираться в основах права, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Последние поправки в главный закон принимали всей страной. Они были вынесены на всенародное обсуждение на целый месяц. Поступило свыше шести тысяч предложений по совершенствованию текста конституции. Последняя реформа - четвертая по счету в Казахстане. Ранее изменения и дополнения вносились в нее в 98-м, 2007-м и в 2011-м. Правки внесены в пункты перераспределения полномочий президента, парламента и правительства. Это 26 поправок в 19 статей.

«На заре независимости нам надо было усилить президентскую вертикаль, чтобы все законы работали, оперативно решали экономические вопросы, нужно было именно какую-то вертикаль - авторитарную власть. Это мы вынуждены были заложить в конституции, а в процессе создания рыночных отношений уже президентскую вертикаль надо было ослаблять. Поэтому, мы с президентской унитарной президентской республики постепенно переходим в президентско-парламентскую республику, с сохранением, конечно, основных полномочий президента», - сказал политолог Саин Борбасов.

Так, что же конкретно изменилось? Теперь приоритетами для президента стали стратегические функции: роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, внешняя политика, защита Конституции, вопросы национальной безопасности и оборонной способности страны. А вот серьезная часть полномочий главы государства в социально-экономической сфере передана Правительству. Так, например, отныне президент не утверждает единую систему финансирования и оплаты труда работников бюджетной сферы - эта функция передана Правительству.

«Все изменения вносятся своевременно. Ведь вместе со временем меняется и жизнь вокруг нас. Естественно, все подстраивается под наш быт, поэтому и конституция претерпевает изменения. Теперь, конечно, работа нашего парламента будет под особым вниманием, и со стороны казахстанцев интерес к его работе тоже будет расти», - отметил политолог Кадир Нургалым.

Президент также больше не утверждает государственные программы, это тоже теперь исключительное право правительства. Но, глава государства может самостоятельно объявлять законопроекты приоритетными - и они должны быть приняты в первоочередном порядке, в течение двух месяцев. Однако отныне не будут выпускаться президентские указы, имеющие силу закона, а председательствовать на заседаниях Правительства по особо важным вопросам президент теперь будет только при необходимости. А еще руководитель страны может прекратить полномочия любого маслихата досрочно только после консультаций с премьер-министром и председателями Сената и Мажилиса.

«Парламент имеет право потребовать от президента за срыв той или иной программы снятие должностного министра, зама премьер-министра. Премьер министр по всем вопросам отчитывается перед парламентом. Вот эта схема издержек взаимодействия и взаимоконтроля, который есть в развитых странах, и которые успешно функционируют у нас внедряется по этим изменениям», - заметил политолог Саин Борбасов.

2007 год. Ассамблее народа Казахстана придают статус организации, обеспечивающей представительство различных этносов в общественно-политической жизни страны. В Мажилис стали избираться депутаты от Ассамблеи.

«Сегодня мы видим, что взятый главой государства в тот период курс на первоочередное решение экономических вопросов, сохранение порядка и стабильности в государстве, позволил избежать социальных потрясений и привел Казахстан к созданию уникальной казахстанской модели развития, уже ставшей образцом для многих стран», - сказал член Ассамблеи народа Казахстана Казакбай Касымов.

Успех реформ в Казахстане, по мнению экспертов, зависит от того, как нормы Конституции будут претворяться в жизнь уже на местах. А политологи предлагают изучать основы главного документа уже со школьной скамьи - для этого они инициировали включение особого предмета в учебную программу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!