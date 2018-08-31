В каких видах спорта выступят казахстанцы на Азиаде 31 августа

Медали будут разыграны в боксе, водном поло, дзюдо, триатлоне, современном пятиборье и на велотреке.

Сегодня, 31 августа, на Азиаде состоятся финалы у боксеров. От Казахстана осталось двое участников — Абильхан Аманкул и Асланбек Шымбергенов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Также пройдет полуфинал у ватерполистов. Медали будут разыграны в дзюдо, триатлоне, современном пятиборье и велотреке. Более подробно о том, кто именно и когда — читайте ниже.

Старт соревнований указан по времени Астаны.

Вид спорта: Триатлон. Финал. Женщины

Кто: А. Автушко

Начало: В 06.30

Вид спорта: Современное пятиборье. Индивидуальные соревнования. Женщины

Кто: Е. Потапенко, А. Ахидуллаева

Начало: В 08.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, женщины

Кто: З. Ананченко, И. Подойникова, В. Копьева, А. Березовская, И. Клинова, А. Дергунов, С. Токарницкий, Т. Хайдаров, М. Медетов

Начало: В 08.00

Вид спорта: Дзюдо. Мужчины, женщины

Кто: З. Райфова (78 кг), Г. Исанова (+78 кг), И. Бозбаев (90 кг), В. Демьяненко (100 кг), С. Жабборов (+100 кг)

Начало: В 08.00

Вид спорта: Велотрек. Кейрин. Мэдисон. Мужчины

Кто: А. Турар, С. Миралиев, С. Пономарев, П. Воржев

Начало: В 08.00

Вид спорта: Регби. Женщины

Кто: Казахстан — Индонезия

Начало: В 10:30

Вид спорта: Парусный спорт. 6 день. Мужчины, женщины

Кто: Р. Джангазов, К. Джангазова, Б. Кубаев. Е. Югай

Начало: В 11.00

Вид спорта: Волейбол. Женщины

Кто: Казахстан - Филиппины

Начало: В 13.30

Вид спорта. Бокс. Полуфиналы. Мужчины

Кто: А. Аманкул (75 кг), А. Шымбергенов (69 кг)

Начало: В 14.00.

Вид спорта: Самбо. Мужчины, женщины

Кто: Б. Канжанов, Б. Ибрагим, Н. Ельмуратова, А. Жылкыбаева

Начало: В 14.00

Вид спорта: Хоккей на траве. Женщины

Кто: Казахстан - Гонконг

Начало: В 14.00

Вид спорта: Баскетбол (5х5). Женщины

Кто: Казахстан - Таиланд

Начало: В 15.00

Вид спорта: Водное поло. Полуфинал. Мужчины

Кто: Казахстан - Китай

Начало: В 16.20

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