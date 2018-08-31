106-летняя мать Маккейна придет на его похороны

Роберта Маккейн все еще хорошо себя чувствует.

На похороны сенатора Джона Маккейна придет его 106-летняя мать Роберта, сообщила корреспондент NBC в Белом доме Андреа Митчелл в Twitter, передает РИА Новости.

.@KellyO: Roberta McCain, his mother, 106 years old, is doing well, we're told. She lives back east and will not be here today, but will be part of the services in Washington, D.C. And at the U.S. Naval academy. I'm sure she's watching all of this closely. #AMR — Andrea Mitchell (@mitchellreports) 29 августа 2018 г.

По словам журналистки, Роберта Маккейн хорошо себя чувствует, несмотря на то, что отсутствовала на поминальной службе в Аризоне 29 августа.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад. Его похороны пройдут второго сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. За день до смерти политика стало известно, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

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