106-летняя мать Маккейна придет на его похороны

На похороны сенатора Джона Маккейна придет его 106-летняя мать Роберта, сообщила корреспондент NBC в Белом доме Андреа Митчелл в Twitter, передает РИА Новости.

.@KellyO: Roberta McCain, his mother, 106 years old, is doing well, we're told. She lives back east and will not be here today, but will be part of the services in Washington, D.C. And at the U.S. Naval academy. I'm sure she's watching all of this closely. #AMR