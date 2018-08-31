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106-летняя мать Маккейна придет на его похороны

Роберта Маккейн все еще хорошо себя чувствует.

Фото : Комсомольская правда31 августа 2018, 06:57

На похороны сенатора Джона Маккейна придет его 106-летняя мать Роберта, сообщила корреспондент NBC в Белом доме Андреа Митчелл в Twitter, передает РИА Новости.

По словам журналистки, Роберта Маккейн хорошо себя чувствует, несмотря на то, что отсутствовала на поминальной службе в Аризоне 29 августа.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад. Его похороны пройдут второго сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. За день до смерти политика стало известно, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.


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