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Мэру Бишкека растонировали Lexus и выписали штраф

Сам градоначальник уверяет, что просто не замечал затемненные стекла своего авто.

Фото : vesti.kg31 августа 2018, 07:25

Со стекол автомашины мэра Бишкека Азиза Суракматова сняли незаконную тонировку, сообщает vesti.kg.

По данным правоохранителей, в отношении водителя авто был составлен административный протокол.

- Сотрудниками ГУОБДД МВД водитель Бутешов Аслан привлечен к административной ответственности по ст.228 ч.4 КоАО Кыргызской Республики, - уточнили в ГУОБДД.

Отметим, данная статья предусматривает штраф в размере 2000 сом.

Фото тонированного «Лексуса» градоначальника были опубликованы в СМИ Кыргызстана.

Азиз Суракматов, комментируя журналистам данное нарушение, в свое оправдание заявил, что ездит с водителем и на затемненные передние стекла ни разу не обратил внимания.


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