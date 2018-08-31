Мэру Бишкека растонировали Lexus и выписали штраф
Сам градоначальник уверяет, что просто не замечал затемненные стекла своего авто.
Фото : vesti.kg31 августа 2018, 07:25
Со стекол автомашины мэра Бишкека Азиза Суракматова сняли незаконную тонировку, сообщает vesti.kg.
По данным правоохранителей, в отношении водителя авто был составлен административный протокол.
- Сотрудниками ГУОБДД МВД водитель Бутешов Аслан привлечен к административной ответственности по ст.228 ч.4 КоАО Кыргызской Республики, - уточнили в ГУОБДД.
Отметим, данная статья предусматривает штраф в размере 2000 сом.
Фото тонированного «Лексуса» градоначальника были опубликованы в СМИ Кыргызстана.
Азиз Суракматов, комментируя журналистам данное нарушение, в свое оправдание заявил, что ездит с водителем и на затемненные передние стекла ни разу не обратил внимания.
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