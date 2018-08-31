Опубликована расшифровка разговора, где Ельцин и Клинтон обсуждают Путина

31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.

Первый президент России Борис Ельцин сообщил в сентябре 1999 года американскому коллеге Биллу Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом свидетельствует расшифровка телефонных переговоров лидеров стран, опубликованная на сайте библиотеки Билла Клинтона.

«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него, это Путин», — сказал Ельцин.

По словам первого российского президента, Путин — надежный человек, который хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. Он также выразил уверенность, что его поддержат как кандидата на выборах в 2000 году.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин впервые возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й страной руководил Дмитрий Медведев. В сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет. На выборах президента 18 марта текущего года Владимир Путин победил, набрав 76,69 процента голосов. 7 мая он принес клятву и приступил к исполнению своих обязанностей.

Источник: Lenta.ru

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