Казахстанский теннисист вышел в третий раунд US Open
После вылета Зарины Дияс и Юлии Путинцевой - Кукушкин остался единственным казахстанцем на турнире.
Фото : informburo.kz31 августа 2018, 08:29
30-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (84-й номер рейтинга ATP) одержал победу во втором круге US Open, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Наш соотечественник в трех сетах одолел 22-летнего представителя Южной Кореи Хен Чона – 7:6, 6:2, 6:3. Ранее казахстанец справился с американцем Нойем Рубин. В следующем раунде Михаил сыграет 31 августа с победителем пары Фоньини-Миллман.
Напомним, что после вылета Зарины Дияс и Юлии Путинцевой - Кукушкин остался единственным казахстанцем на турнире.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935031-644e1dce6345335b304068e1674977ea
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...