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Казахстанский теннисист вышел в третий раунд US Open

После вылета Зарины Дияс и Юлии Путинцевой - Кукушкин остался единственным казахстанцем на турнире.

Фото : informburo.kz31 августа 2018, 08:29

30-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (84-й номер рейтинга ATP) одержал победу во втором круге US Open, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Наш соотечественник в трех сетах одолел 22-летнего представителя Южной Кореи Хен Чона – 7:6, 6:2, 6:3. Ранее казахстанец справился с американцем Нойем Рубин. В следующем раунде Михаил сыграет 31 августа с победителем пары Фоньини-Миллман.

Напомним, что после вылета Зарины Дияс и Юлии Путинцевой - Кукушкин остался единственным казахстанцем на турнире.


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