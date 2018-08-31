Казахстанский теннисист вышел в третий раунд US Open

После вылета Зарины Дияс и Юлии Путинцевой - Кукушкин остался единственным казахстанцем на турнире.

30-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (84-й номер рейтинга ATP) одержал победу во втором круге US Open, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Наш соотечественник в трех сетах одолел 22-летнего представителя Южной Кореи Хен Чона – 7:6, 6:2, 6:3. Ранее казахстанец справился с американцем Нойем Рубин. В следующем раунде Михаил сыграет 31 августа с победителем пары Фоньини-Миллман.

Напомним, что после вылета Зарины Дияс и Юлии Путинцевой - Кукушкин остался единственным казахстанцем на турнире.

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