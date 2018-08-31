Родным Кобзона досталось миллиардное наследство

У Иосифа Кобзона большая семья: у него остались вдова Нинель, двое детей и десять внуков.

После похорон певца, которые состоятся 2 сентября, перед его родными встанет сложная, неприятная задача – раздел имущества. И побороться там будет за что, сообщает портал Super.ru.

Вчера пришла новость о смерти одного из самых известных и уважаемых артистов России Иосифа Кобзона. 80-летний певец прожил долгую и насыщенную жизнь, а также оставил своим детям внушительное наследство. Как удалось выяснить Super, при жизни Кобзону принадлежало большое количество недвижимости. В подмосковном поселке Баковка Иосифу Давыдовичу принадлежит 2 гектара земли. На этом участке находится шесть построек: жилые дома — 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом — 568 кв.м, дом охраны — 417 кв.м, хозблок — 191 кв.м. Примерная стоимость всей «резиденции» составляет около 400 000 000 рублей.

Также Кобзону принадлежит квартира в элитном доме в центре Москвы: двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 кв.м стоит примерно 500 000 000 миллионов рублей. Также родственники артиста могут получить в наследство его автомобиль — Иосиф Давыдович передвигался на Mercedes Maybach стоимостью более 10 000 000 рублей.

У Иосифа Кобзона большая семья: у него остались вдова Нинель, двое детей и десять внуков.

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