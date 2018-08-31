Какой будет погода в Казахстане в последний день лета

В некоторых регионах возможен град, ночью и утром местами туман, на юге пыльные бури, на остальной территории Казахстана по-прежнему теплая погода без осадков.

В северных, центральных и восточных регионах республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, с грозами и порывистым ветром, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Также возможен град, ночью и утром местами туман, на юге пыльные бури, на остальной территории Казахстана по-прежнему теплая погода без осадков.

В Астане сегодня переменная облачность, днем дождь. Температура ночью +8 +10°С, днем +13 +15°С. В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью +13 +15°С, днем +23 +25°С.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 25 м/с, местами гроза, ночью и утром местами туман. В Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман. В Павлодарской, Карагандинской областях местами гроза, ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, ночью в Алматинской областях ожидается местами гроза, в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, утром и днем в Кызылординской областях местами усилится ветер 15-23 м/с, с пыльной бурей. В Жамбылской области ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +20, ясно.

Погода в Астане: +12, облачно, дождь.

Полный прогноз погоды на 31 августа.

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