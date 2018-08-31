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На Филиппинах туриста чуть не засосало в пасть китовой акулы

По словам норвежца, от страха у него «чуть было не случился сердечный приступ».

Фото : Life-in-Travels.ru31 августа 2018, 09:52

На Филиппинах норвежского туриста чуть не засосало в пасть китовой акулы. Гигантская рыба питалась планктоном, когда к ней неосмотрительно приблизился мужчина, сообщает портал МИР24.

Как сообщается, Гейр Йохансен занимался дайвингом, когда увидел перед собой акулу, которая засасывала воду, таким образом питаясь планктоном. Ему удалось сделать несколько снимков хищника, пока он не понял, что находится в опасной близости от акульей пасти.

По словам норвежца, от страха у него «чуть было не случился сердечный приступ».


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