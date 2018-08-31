Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Победители Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

В четвёртый раз прошёл международный фотоконкурс имени Стенина. В этом году состязались участники из 77 стран. Молодые фотожурналисты прислали на рассмотрение жюри почти 6000 снимков в четырёх категориях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени».

Фото : cameralabs.org31 августа 2018, 10:50

Этот конкурс для молодых фоторепортёров от 18 до 33 лет учредило международное информационное агентство «Россия сегодня». Он носит имя фотожурналиста Андрея Стенина, погибшего в 2014 году при исполнении профессионального долга.

«Молодые фотожурналисты очень точно реагируют на самое главное и значимое, что происходит в жизни людей, стран, мира в целом. При этом как никогда много снимков на сей раз посвящено социальной тематике. Отрадно, что качество присылаемых работ демонстрирует положительную динамику и конкурс получает мощный отклик в отраслевом сообществе», – отметил директор фотослужбы МИА «Россия сегодня» Александр Штоль.

«Клюквенное сердце»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, первое место. Автор фото: Сергей Гапон.

«Сбор урожая клюквы в Пинском районе. Это один из регионов с самым высоким уровнем безработицы в Беларуси. Сезон сбора клюквы – единственный способ заработать для местных жителей. Они ежедневно проводят около 10 часов в ледяной воде. Клюквенное сердце – символ ядра региона».

«Белая гора»

Категория «Моя планета», серии, третье место. Автор фото: Анас Камаль, Египет.

«В удалённом регионе Верхнего Египта десятки рабочих трудятся в облаке белой извести, добывая в карьерах белый кирпич. Большинство работников – молодые люди, не окончившие школу. Работы проводятся в опасных условиях, начинаются после восхода солнца и длятся до заката. Густая известковая пыль поражает лёгкие рабочих, принося тяжёлые заболевания».

«В огне: за гранью»

Категория «Моя планета», серии, второе место. Автор фото: Джастин Салливан.

«Серия, в которой изображены храбрые мужчины и женщины, рискующие жизнью в борьбе со свирепствующими лесными пожарами в Южной Африке».

«Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Степан Змачинский.

«Воздушно-десантная служба центра "Лидер", возглавляемого Игорем Кузаевым, четыре раза в год организует учебные курсы для спасателей. Почти месяц спасатели из центра "Лидер", подразделения Центроспас, Ногинского спасательного центра и Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС практикуют прыжки с парашютом».

«Полицейская косичка»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Сергей Гапон.

«Сотрудники ОМОНа стоят в оцеплении во время марша "Бессмертного полка" в Киеве 9 мая 2017 года, когда несколько тысяч человек прошествовали с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне».

«...А жизнь продолжается»

Категория «Главные новости», серии, второе место. Специальный приз Международного комитета Красного Креста «За гуманитарную фотографию». Автор фото: Юнес Хани Соми Софлаи, Иран.

«Девочка смотрит на руины своего дома из палатки в деревне Эммам Аббас-э Софла, которую разрушило мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла, поразившего город Эзгеле в провинции Керманшах, недалеко от ирано-иракской границы».

«Стремление к полноценной жизни»

Категория «Спорт», одиночные фотографии, первое место, специальный приз Шанхайской объединённой медиа группы и Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV. Автор фото: Тайсир Махди, Ирак.

«Ребёнок, играющий в футбол, потерял ногу в результате теракта. Он не сдаётся, не смотря на своё увечье, и стремится жить полноценной жизнью».

«Затмение»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, третье место. Автор фото: Виталий Невар.

«Лунное затмение над строящимся "Калининградским" стадионом».

«Теракт в Тегеране»

Категория «Главные новости», серии, особая отметка жюри. Автор фото: Омид Вахабзаде.

«Двухлетнего Эмада заносят в здание парламента Ирана после теракта, организованного ИГИЛ в Тегеране, Иран, среда, 7 июня 2017 года. В тот день Эмад и его мать надеялись, что им помогут в лечении тяжёлого заболевания из группы мукополисахаридозов».

«Ловцы»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Виталий Невар.

«Сбор янтаря на побережье Балтийского моря».

«Беспорядки в Кении после выборов»

Категория «Главные новости», серии, первое место. Автор фото: Луис Тато.

«Выборы в Кении омрачились смертоносными беспорядками, насильственными протестами и избиениями в ключевых опорных пунктах оппозиции. Организация Human Rights Watch и Международная амнистия установили, что после выборов в результате столкновений с полицией и межэтнических конфликтов погибло не менее 100 человек и сотни получили ранения».

«Пустота, из которой мы уходим – поселение живущих на Кубе стариков»

Категория «Моя планета», серии, особая отметка жюри. Автор фото: Одид Вагенштайн.

«Леонада Хелато Мачена в своей однокомнатной квартире. Она поделилась со мной, что ей нравилось сидеть с друзьями в местном парке, но теперь, когда многие из них уже ушли, она предпочитает оставаться дома. Она говорит, что "старение" не соответствует её характеру».

«Ультрас»

Категория «Спорт», серия, первое место. Автор фото: Андреа Алаи.

«Согласно переписи итальянской полиции, в Италии насчитывается около 41 000 сторонников ультрас (организованных групп из болельщиков спортивных команд, главным образом футбольных). Футбольная команда Альбенга Кальчио играет с лигурийской Экселленце, а её группа ультрас пользуется авторитетом в Италии. Многие её члены гордятся принадлежностью к ней».

«Близнецы»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», серии, первое место. Автор фото: Шива Хадеми, Иран.

«Близнецы Бехзад и Бехнам, 26 лет. Бехзад – фитопатолог; Бехнам – бизнес-администратор. Вопрос, который привёл меня к идее создания этой коллекции фотографий, заключается в следующем: можно ли считать, что это "одна" личность, воплощённая дважды, или у каждого своё собственное независимое существование, несмотря на удвоение?»

«Сезоны Веры»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», серии, второе место. Автор фото: Татьяна Ткачева.

«Первого января Вере, прожившей всю жизнь в Воложине, исполнился девяносто один год. Она вышла замуж, родила троих детей, работала, растила внуков. Вера не боится старости, она считает, что проживает свои последние сезоны, последний жизненный этап. Она любит наряжаться. В этом гардеробе вся её жизнь».

«Как я болела»

«Всем известно слово "рак", люди его боятся, хотя почти ничего не знают об этой болезни. Когда мне поставили диагноз рак, я тоже ничего о нём не знала, и не имела ни малейшего представления о том пути, который мне придётся пройти: от страха за свою жизнь до надежды на выздоровление».

«Уральские марийцы. Народный костюм»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», серии, третье место. Автор фото: Фёдор Телков.

«Уникальные народные костюмы – один из главных элементов самобытности и предмет гордости марийцев на Урале. Их одежда передаётся из поколения в поколение, некоторым костюмам по несколько сотен лет. Секреты их уникальной вышивки были утрачены».

«Цветочек»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», одиночные фотографии, первое место. Автор фото: Одид Вагенштайн.

«Ребёнок из ненецкой семьи Серотетто, относящейся к кочевому народу, в семейных деревянных санях во время миграции через реку Обь. Полуостров Ямал, Сибирь, Россия. Март 2017 года».

«В убежище любой ценой»

Категория «Главные новости», серии, третье место. Автор фото: Машрук Ахмед, Бангладеш.

«Рохинджа (этническая группа) столкнулись с военными репрессиями с 1978 по 2017 год. ООН и организация Human Rights Watch признали преследование этого народа со стороны Мьянмы как этническую чистку. Кризис ещё не урегулирован, поскольку страны первого мира и Организация Объединённых Наций так и не смогли прийти к надлежащему соглашению по этому вопросу с Мьянмой».

«Вратарь»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», одиночные фотографии, третье место. Автор фото: Алексей Филиппов.

«Вратарь Гильермо Очоа (Мексика) разминается перед матчем 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики».

«Бессмертный полк»

Категория «Главные новости», серии, особая отметка жюри. Автор фото: Мария Плотникова.

«Люди принимают участие в гражданской акции "Бессмертный полк", шествуя на улицах Москвы с портретами своих родственников, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). В 2017 году в акции приняли участие более 500 000 человек».

«Защитник демократии»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Кевин Мидиго.

«Полицейский стреляет по митингующим, скрываясь за дорожными рекламными щитами. Сотрудники полиции, борясь с беспорядками, прибегли к боевым патронам, когда их загнали в угол сторонники Национального Суперальянса».

«Я слышал, как подстреленный леопард зарычал от боли»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, третье место. Автор фото: Аджай Кумар, Индия.

«Полицейский застрелил дикого леопарда в Лакхнау, позже лесная команда объявила, что он умер. Я сделал эту фотографию, стоя за спиной полицейского. Всё происходило примерно в пяти метрах от меня».

«Противостояние»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, первое место. Автор фото: Джастин Салливан, ЮАР.

«Полицейский держит под прицелом трёх человек под столом через несколько минут после того, как в упор застрелил 14-летнего мальчика. После этого инцидента протесты против введения квот на рыболовство переросли во вспышку насилия, которая продлилась три дня».

«Красная корова»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, второе место. Автор фото: Мария Плотникова.

«Корова пьёт из лужи возле Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Специальная астрофизическая обсерватория – крупнейший научно-исследовательский институт Российской академии наук».

«Завтрак на крыше»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Себнем Коскун, Турция.

«Харун Решит Гёкташ и Фахри Акдаг (справа) – владельцы кафе "Куббе Стамбул" в районе Сагыр-Хан. Они завтракают с видом на Стамбул, который открывается с террасы их рабочего места. Время от времени посещающие их туристы могут позавтракать с этим уникальным видом на город».

Источник


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты