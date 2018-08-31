Победители Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

В четвёртый раз прошёл международный фотоконкурс имени Стенина. В этом году состязались участники из 77 стран. Молодые фотожурналисты прислали на рассмотрение жюри почти 6000 снимков в четырёх категориях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени».

Этот конкурс для молодых фоторепортёров от 18 до 33 лет учредило международное информационное агентство «Россия сегодня». Он носит имя фотожурналиста Андрея Стенина, погибшего в 2014 году при исполнении профессионального долга.

«Молодые фотожурналисты очень точно реагируют на самое главное и значимое, что происходит в жизни людей, стран, мира в целом. При этом как никогда много снимков на сей раз посвящено социальной тематике. Отрадно, что качество присылаемых работ демонстрирует положительную динамику и конкурс получает мощный отклик в отраслевом сообществе», – отметил директор фотослужбы МИА «Россия сегодня» Александр Штоль.

«Клюквенное сердце»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, первое место. Автор фото: Сергей Гапон.

«Сбор урожая клюквы в Пинском районе. Это один из регионов с самым высоким уровнем безработицы в Беларуси. Сезон сбора клюквы – единственный способ заработать для местных жителей. Они ежедневно проводят около 10 часов в ледяной воде. Клюквенное сердце – символ ядра региона».

«Белая гора»

Категория «Моя планета», серии, третье место. Автор фото: Анас Камаль, Египет.

«В удалённом регионе Верхнего Египта десятки рабочих трудятся в облаке белой извести, добывая в карьерах белый кирпич. Большинство работников – молодые люди, не окончившие школу. Работы проводятся в опасных условиях, начинаются после восхода солнца и длятся до заката. Густая известковая пыль поражает лёгкие рабочих, принося тяжёлые заболевания».

«В огне: за гранью»

Категория «Моя планета», серии, второе место. Автор фото: Джастин Салливан.

«Серия, в которой изображены храбрые мужчины и женщины, рискующие жизнью в борьбе со свирепствующими лесными пожарами в Южной Африке».

«Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Степан Змачинский.

«Воздушно-десантная служба центра "Лидер", возглавляемого Игорем Кузаевым, четыре раза в год организует учебные курсы для спасателей. Почти месяц спасатели из центра "Лидер", подразделения Центроспас, Ногинского спасательного центра и Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС практикуют прыжки с парашютом».

«Полицейская косичка»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Сергей Гапон.

«Сотрудники ОМОНа стоят в оцеплении во время марша "Бессмертного полка" в Киеве 9 мая 2017 года, когда несколько тысяч человек прошествовали с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне».

«...А жизнь продолжается»

Категория «Главные новости», серии, второе место. Специальный приз Международного комитета Красного Креста «За гуманитарную фотографию». Автор фото: Юнес Хани Соми Софлаи, Иран.

«Девочка смотрит на руины своего дома из палатки в деревне Эммам Аббас-э Софла, которую разрушило мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла, поразившего город Эзгеле в провинции Керманшах, недалеко от ирано-иракской границы».

«Стремление к полноценной жизни»

Категория «Спорт», одиночные фотографии, первое место, специальный приз Шанхайской объединённой медиа группы и Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV. Автор фото: Тайсир Махди, Ирак.

«Ребёнок, играющий в футбол, потерял ногу в результате теракта. Он не сдаётся, не смотря на своё увечье, и стремится жить полноценной жизнью».

«Затмение»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, третье место. Автор фото: Виталий Невар.

«Лунное затмение над строящимся "Калининградским" стадионом».

«Теракт в Тегеране»

Категория «Главные новости», серии, особая отметка жюри. Автор фото: Омид Вахабзаде.

«Двухлетнего Эмада заносят в здание парламента Ирана после теракта, организованного ИГИЛ в Тегеране, Иран, среда, 7 июня 2017 года. В тот день Эмад и его мать надеялись, что им помогут в лечении тяжёлого заболевания из группы мукополисахаридозов».

«Ловцы»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Виталий Невар.

«Сбор янтаря на побережье Балтийского моря».

«Беспорядки в Кении после выборов»

Категория «Главные новости», серии, первое место. Автор фото: Луис Тато.

«Выборы в Кении омрачились смертоносными беспорядками, насильственными протестами и избиениями в ключевых опорных пунктах оппозиции. Организация Human Rights Watch и Международная амнистия установили, что после выборов в результате столкновений с полицией и межэтнических конфликтов погибло не менее 100 человек и сотни получили ранения».

«Пустота, из которой мы уходим – поселение живущих на Кубе стариков»

Категория «Моя планета», серии, особая отметка жюри. Автор фото: Одид Вагенштайн.

«Леонада Хелато Мачена в своей однокомнатной квартире. Она поделилась со мной, что ей нравилось сидеть с друзьями в местном парке, но теперь, когда многие из них уже ушли, она предпочитает оставаться дома. Она говорит, что "старение" не соответствует её характеру».

«Ультрас»

Категория «Спорт», серия, первое место. Автор фото: Андреа Алаи.

«Согласно переписи итальянской полиции, в Италии насчитывается около 41 000 сторонников ультрас (организованных групп из болельщиков спортивных команд, главным образом футбольных). Футбольная команда Альбенга Кальчио играет с лигурийской Экселленце, а её группа ультрас пользуется авторитетом в Италии. Многие её члены гордятся принадлежностью к ней».

«Близнецы»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», серии, первое место. Автор фото: Шива Хадеми, Иран.

«Близнецы Бехзад и Бехнам, 26 лет. Бехзад – фитопатолог; Бехнам – бизнес-администратор. Вопрос, который привёл меня к идее создания этой коллекции фотографий, заключается в следующем: можно ли считать, что это "одна" личность, воплощённая дважды, или у каждого своё собственное независимое существование, несмотря на удвоение?»

«Сезоны Веры»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», серии, второе место. Автор фото: Татьяна Ткачева.

«Первого января Вере, прожившей всю жизнь в Воложине, исполнился девяносто один год. Она вышла замуж, родила троих детей, работала, растила внуков. Вера не боится старости, она считает, что проживает свои последние сезоны, последний жизненный этап. Она любит наряжаться. В этом гардеробе вся её жизнь».

«Как я болела»

«Всем известно слово "рак", люди его боятся, хотя почти ничего не знают об этой болезни. Когда мне поставили диагноз рак, я тоже ничего о нём не знала, и не имела ни малейшего представления о том пути, который мне придётся пройти: от страха за свою жизнь до надежды на выздоровление».

«Уральские марийцы. Народный костюм»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», серии, третье место. Автор фото: Фёдор Телков.

«Уникальные народные костюмы – один из главных элементов самобытности и предмет гордости марийцев на Урале. Их одежда передаётся из поколения в поколение, некоторым костюмам по несколько сотен лет. Секреты их уникальной вышивки были утрачены».

«Цветочек»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», одиночные фотографии, первое место. Автор фото: Одид Вагенштайн.

«Ребёнок из ненецкой семьи Серотетто, относящейся к кочевому народу, в семейных деревянных санях во время миграции через реку Обь. Полуостров Ямал, Сибирь, Россия. Март 2017 года».

«В убежище любой ценой»

Категория «Главные новости», серии, третье место. Автор фото: Машрук Ахмед, Бангладеш.

«Рохинджа (этническая группа) столкнулись с военными репрессиями с 1978 по 2017 год. ООН и организация Human Rights Watch признали преследование этого народа со стороны Мьянмы как этническую чистку. Кризис ещё не урегулирован, поскольку страны первого мира и Организация Объединённых Наций так и не смогли прийти к надлежащему соглашению по этому вопросу с Мьянмой».

«Вратарь»

Категория «Портрет. Герой нашего времени», одиночные фотографии, третье место. Автор фото: Алексей Филиппов.

«Вратарь Гильермо Очоа (Мексика) разминается перед матчем 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики».

«Бессмертный полк»

Категория «Главные новости», серии, особая отметка жюри. Автор фото: Мария Плотникова.

«Люди принимают участие в гражданской акции "Бессмертный полк", шествуя на улицах Москвы с портретами своих родственников, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). В 2017 году в акции приняли участие более 500 000 человек».

«Защитник демократии»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Кевин Мидиго.

«Полицейский стреляет по митингующим, скрываясь за дорожными рекламными щитами. Сотрудники полиции, борясь с беспорядками, прибегли к боевым патронам, когда их загнали в угол сторонники Национального Суперальянса».

«Я слышал, как подстреленный леопард зарычал от боли»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, третье место. Автор фото: Аджай Кумар, Индия.

«Полицейский застрелил дикого леопарда в Лакхнау, позже лесная команда объявила, что он умер. Я сделал эту фотографию, стоя за спиной полицейского. Всё происходило примерно в пяти метрах от меня».

«Противостояние»

Категория «Главные новости», одиночные фотографии, первое место. Автор фото: Джастин Салливан, ЮАР.

«Полицейский держит под прицелом трёх человек под столом через несколько минут после того, как в упор застрелил 14-летнего мальчика. После этого инцидента протесты против введения квот на рыболовство переросли во вспышку насилия, которая продлилась три дня».

«Красная корова»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, второе место. Автор фото: Мария Плотникова.

«Корова пьёт из лужи возле Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Специальная астрофизическая обсерватория – крупнейший научно-исследовательский институт Российской академии наук».

«Завтрак на крыше»

Категория «Моя планета», одиночные фотографии, особая отметка жюри. Автор фото: Себнем Коскун, Турция.

«Харун Решит Гёкташ и Фахри Акдаг (справа) – владельцы кафе "Куббе Стамбул" в районе Сагыр-Хан. Они завтракают с видом на Стамбул, который открывается с террасы их рабочего места. Время от времени посещающие их туристы могут позавтракать с этим уникальным видом на город».

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