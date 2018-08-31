Дверь или пляж? Фотоиллюзия поссорила пользователей соцсетей

Чтобы помочь пользователям определиться, Ребекка устроила голосование, но его результаты ничего не прояснили.

Пользовательница Ребекка Рейли выложила в "Твиттер" фотоиллюзию, которая на первый взгляд может показаться очень простой. Ведь очевидно, что на снимке изображена стена и часть двери... Или всё-таки пляж? Вопрос оказался невероятно сложным и собрал сотни противоречащих друг другу ответов, сообщает Life.ru.

"Это дверь или пляж? Хахахаха" , - Ребекка Рейли.

За короткое время запись собрала больше 18 тысяч ретвитов и сотни комментариев. Чтобы помочь пользователям определиться, Ребекка устроила голосование, но его результаты ничего не прояснили и только запутали всех ещё сильнее.

Комментаторы отчаянно доказывали свою точку зрения и даже создавали коллажи с изображением пляжной двери (или дверного пляжа?).

Некоторые пользователи пошли дальше и предложили собственные варианты ответа на главный вопрос современности.

"Это футболка "Уиган Атлетик"

Наконец Ребекке надоело мучить людей и она выложила оригинальный снимок. Увы, для поклонников дверной теории наступили чёрные дни — на фотографии всё-таки пляж.

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