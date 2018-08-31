Варламов написал очередной пост об Алматы

Алма-Ата – молодец! Будь как Алма-Ата!

Эпатажный российский блогер Илья Варламов снова написал пост об Алматы, сообщает zakon.kz.

В этот раз текст вполне себе одобрительный, Илья считает, что городская администрация прислушалась к горожанам и их проблемам, хотя умудрился приписать эту заслугу себе. Вот, что он пишет:

На критику можно реагировать двумя путями: "он сам дурак, и, вообще, его не спрашивали" и "здесь есть над чем подумать, надо учесть это в работе". Подходы кардинально разные, ведь один побуждает остаться в зоне комфорта, даже если это уровень болота, и ничего не делать, а другой – развиваться и идти вперёд. Хорошие города должны выбирать второй путь.

После посещения Алма-Аты у меня вышло несколько постов и роликов. У города много проблем. Чтобы понять это, не нужно быть всемирно известным экспертом в области урбанистики – достаточно быть пешеходом. Но, в отличие от коллег во многих российских городах, чиновники Алма-Аты пытаются исправить эти ошибки и стать лучше: городской велопрокат (всесезонный!), велодорожки, создание скоростного автобуса, обновление троллейбусов, платные парковки, реконструкция улиц и так далее. Это очень сложный путь, где легко допустить ошибки на первых порах, но сам факт переориентации города достоин уважения.

Во время прогулок я обратил внимание заместителя главного архитектора города, что делать автобусные карманы на остановках не надо. Это крайне вредное занятие, которое направлено не на интересы горожан и пассажиров, а лишь на интересы водителей машин. То есть если город хочет бороться с пробками и делать общественный транспорт лучше, то про карманы нужно забыть. И в Алма-Ате прислушались!

В заявлении алматинского акимата говорится, что в проекте реконструкции улиц были убраны карманы возле остановок. Когда автобус приезжает он никогда не заезжает в карман. Останавливается на своей полосе, народ выбегает и садится. Саму остановку подвинули ближе к дороге. Планируется внедрить это по всему городу.



Карманы у остановок любят делать исходя из соображений общего трафика: мол, так машины не будут ждать автобус, а смогут свободно ехать дальше, и не будет никаких пробок. Но компьютерные модели не учитывают вредные последствия такого решения, особенно в масштабах всего города:





– В карманы тяжело заезжать, но ещё сложнее выезжать. Вернуться обратно на дорогу довольно проблематично, из-за чего каждый пассажир внутри теряет своё время на пустом месте. Аргумент "ну водители должны по ПДД пропустить автобус" не работает на практике, а поставить к каждой остановке полицейского вы никогда не сможете.

Карманы съедают много места на тротуаре. Если вдруг тротуар узкий или много заездов во дворы, то остановку вообще могут не сделать. Просто ближе не найдется места.

В общем, за экономию 5-15 секунд водителей расплачиваются пассажиры. Карманы – это неудобство во время посадки-высадки и дополнительное время в пути. Особенно всё плохо зимой и в межсезонье, когда водитель не подъезжает вплотную к тротуару, люди идут по проезжей части, поскальзываются и оказываются под автобусом или троллейбусом. Современный общественный транспорт должен быть удобным и безопасным, но автобусные карманы ему не позволяют, - резюмирует Илья Варламов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!