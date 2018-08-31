Значимость Астанинской конференции отметили в ОДВЗЯИ

Международная конференция ОДВЗЯИ «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее» проходит в Астане и Курчатове.

Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо отметил, что проблема ядерного оружия имеет глобальное и межпоколенческое значение. Об этом Л.Зербо заявил на Международной конференция ОДВЗЯИ «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее», которая проходит в Астане и Курчатове с 28 августа по 2 сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Почти семьдесят лет назад, 29 августа 1949 года, Советский Союз взорвал свое первое ядерное взрывное устройство на Семипалатинском полигоне. В течение последующих сорока лет под Семипалатинском было проведено 456 ядерных испытаний с ужасающими последствиями как для людей, так и для окружающей среды. 29 августа 1991 года Президент Нурсултан Назарбаев навсегда закрыл Семипалатинский ядерный полигон. Как пример лидерства, Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Благодаря Казахстану, 29 августа отмечается как Международный день действий против ядерных испытаний», - сказал глава организации.

Л.Зербо заверил участников в усердной ежедневной работе ОДВЗЯИ для недопущения ядерных испытаний. Он особо отметил уникальный характер Астанинской конференции Организации поскольку в Астане впервые вместе собралась Группа видных деятелей и Молодежная группа ОДВЗЯИ. Вместе эти группы обсуждают совместные меры для продвижения вступления в силу ДВЗЯИ и обеспечения всеобъемлющей глобальной архитектуры безопасности.

«Как подчеркнул Президент Н.Назарбаев, последствия ядерного оружия и ядерных испытаний нельзя заключить ни во времени, ни в пространстве. Это глобальный вопрос, который требует глобального и межпоколенческого сотрудничества», - отметил Исполнительный секретарь.

Л.Зербо выразил надежду на то, что Астанинская конференция придаст серьезный импульс дальнейшему продвижению ДВЗЯИ.

«Конференция посвящена таким актуальным вопросам, как Подготовительный комитет 2019 года для Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространению ядерного оружия и ситуация на Корейском полуострове. Мы также поговорим о ведущей роли Казахстана в продвижении запрета на ядерные испытания», - отметил он.

Программа конференции продолжится посещением делегации ОДВЗЯИ Национального ядерного центра РК, Института геофизических исследований и других объектов в городе Курчатов.

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